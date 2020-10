Olaya es una empresaria de raza. Gracias a sus ahorros mantiene su peluquería abierta con tres trabajadores, a los que sacó del ERTE al principio del estado de alarma, cuando al dejarles abrir tenía una lista de espera de hasta dos meses para cortarse el pelo. Pero aquel espejismo se esfumó. Ahora la gente tiene miedo y piensa menos en arreglarse el pelo, pero los gastos siguen siendo los mismos.

“No podría aguantar otra cuarentena, ya no me quedan ahorros para afrontarla”, reconoce. “Apenas he tenido ayudas. No me han rebajado el alquiler, tengo dos hijos y hasta tuve que adelantarle el sueldo a una de las trabajadoras porque le retrasaron el pago del ERTE”. Así es Olaya, la cara visible de un sector en el que muchos empresarios han tenido que solicitar créditos ICO para tener liquidez o que no han podido sacar a sus trabajadores del ERTE y tienen que llevar ellos solos el negocio para mantenerse a flote, “haciendo muchas horas y pagando lo mismo”.