“Pues llevamos una vida casi de monje. La vida que tenemos ahora mismo es estar en casa, ya que no salimos a trabajar. El ritmo de vida se ha restringido mucho y tampoco tienes muchas ganas de salir por la situación que hay”, reconoce esta profesional del turismo, con más de 15 años como guía. “Y lo peor de todo es que no sabemos cuándo se acabará esto. Pensábamos que lo malo lo tendríamos el pasado año, pero ahora no se sabe”, añade. En todo caso, reconoce, esa vida de ‘monje’ no se limita a la contemplación, puesto que su afán por mejorar su formación le lleva a prepararse aún más durante estos meses sin actividad. “En mi caso sigo activamente en la escuela de idiomas y también realizo cursos online, siempre relacionados con temas turísticos y de patrimonio. He hecho uno de judería y arte sacro. De otro modo, esto se haría muy pesado”, explica Mercedes. No en vano, de permanecer horas y horas fuera de casa, con grupos de turistas recorriendo la ciudad, ahora toca ‘confinarse’ por la falta de esas visitas.

“La situación está mal, muy mal, porque desde octubre, cuando cerraron perimetralmente no hay actividad alguna. En Navidad, gracias al Ayuntamiento, realizamos visitas para salmantinos, pero el resto del tiempo, nada de nada”, expone con cierto tono de tristeza en su voz. “Y no se ve el final. Nuestra esperanza está puesta en las vacunas, porque se supone que la gente empezará a salir, y no habrá tantos problemas. No sabemos qué porcentaje de vacunados habrá en verano, pero esperamos que, al menos, el turismo nacional pueda venir y tal vez a final de año el internacional”, añade con esperanza, con la ilusión de volver a verse en las calles y espacios patrimoniales de Salamanca.

Después de tantos años como guía turístico, Mercedes asegura que no ha llegado a plantearse ‘tirar la toalla’ en busca de oportunidades en otro sector. “No. La verdad es que no. Hay que apechugar y esperar. Este año tampoco creo que vayamos a regresar a la normalidad pero llevamos tantos años como guías, nos gusta tanto, nos enriquece tanto, que no se me pasa por la cabeza tirar la toalla. Además, ¿a dónde vas si todos los sectores están más o menos igual?”, admite.