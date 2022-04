El Cristo salmantino que esta noche pondrá a rezar a las monjas de un centenar de conventos de todo el mundo

Minutos antes de que la Hermandad Franciscana salga a las calles, los 35 monasterios de clausura franciscanos de España y los demás que completan un centenar en todo el mundo se unirán en una cadena de oración. A las diez de la noche, una religiosa de Brasil estará rezando la misma oración que Sonia, madre superiora de las franciscas descalzas del monasterio de la Purísima Concepción, sede de la Hermandad Franciscana.

En el coro de la capilla, se unirán las nueve mujeres que forman parte del monasterio salmantino. “Somos el corazón lo que no se ve. En el cuerpo humano, lo que nos da vida es el corazón, aunque no se vea. Somos el corazón de la Iglesia con la vida oculta, la contemplación, la entrega, la vida diaria”. Este significado para la Iglesia también lo es para la Franciscana con su significado de oración. “Somos también el corazón de la Franciscana porque ellos le dan muchísima importancia a la oración y son conscientes de su valor”, señala. Habla desde el otro lado de la reja. En la noche de hoy también habrá una oración por la paz, tanto por todos los cristianos perseguidos en el mundo como por la situación actual que se está viviendo en Ucrania.

“Queremos que los cofrades sean mensajeros de una paz que empieza por el corazón de uno mismo”, explica sobre una Semana Santa a la que dirige todos sus buenos deseos. “Va a ser un año de gracia, tras dos años esperando espero que se viva también de una forma intensa, tanto de los cofrades, que sé que lo viven así, como del público que los vea”, reconoce.

La madre Sonia recoge el rosario. Recuerda que no hace tantos años eran más de veinte religiosas en el convento y ahora mismo no llegan a la decena. Una situación que achaca a la “falta de natalidad” y de “compromiso”. “Hay un desconocimiento absoluto de lo que es la vida contemplativa, sobre todo entre los jóvenes. Si supieran lo felices que somos... Hay renuncias, pero, ¿qué decisión no implica una renuncia?”.