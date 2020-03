El consultorio digital de este médico salmantino

–¿Cómo surge la iniciativa?

–El domingo mientras que estábamos todos en el estado de alerta ya se empezaba a escuchar que los teléfonos estaban saturados y la situación se estaba empezando a desbordar. En ese momento decidí ofrecerme para resolver dudas, o a gente que estuviese muy agobiada llamando al teléfono y no se lo cogieran. Al principio lo puse en Facebook para los amigos, pero luego me animaron a compartirlo. Ya me empezaron a llegar mensajes de todos los sitios.

–¿De qué lugares le llegan las dudas preferentemente, de Zamora o Salamanca dónde más se le conoce?

–No, no. La mayor parte son de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia aunque de Salamanca y Zamora ha habido varios. Más de la mitad son de muchos sitios de España, de sitios donde peor está contactar con el centro de salud o con el teléfono específico del coronavirus.

–¿Cuáles son las principales dudas que resuelve o por las que le piden consejo?

–Síntomas leves que encajarían con la infección del coronavirus (tos seca o fiebre) pero que igual a ellos no les parece suficiente para acudir al centro de salud o al hospital, para quedarse más tranquilos porque igual son gente joven, o no ha tenido síntomas muy fuertes. Preguntan cuántos días pueden ser, qué es lo que tienen que hacer, con qué temperatura tienes que empezar a preocuparte. Luego otros preguntan mucho qué tienen que hacer para aislarse en casa, sobre todo de gente que convive con gente mayor o pacientes con enfermedades crónicas. Y luego también hay consultas que no tienen nada que ver con el coronavirus de conjuntivitis, infección de orina, para saber qué hacen en el momento actual.

–¿Percibe ansiedad entre las personas que contactan?

–Es lo que más percibo. Ansiedad y miedo ante los síntomas leves. Como la gente está viendo que la evolución está siendo muy rápida, y grave en algunos casos, está preocupada. Como es lógico.