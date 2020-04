El conflicto de los padres salmantinos: Sánchez no da garantías ni deja pasear a mayores de 14

"Es como si voy al médico porque tengo una pierna con gangrena, y me pregunta si quiero que me la corte. Respondería que no. Pero, si luego, me dice que, si no lo hace, puedo morir...”. Es el ejemplo que utiliza Aurora García para explicar porque, de momento, ninguno de sus cuatro hijos, todos ellos menores de 14 años, no va a salir de casa aunque el Gobierno lo permita desde este domingo. “Claro que quiero que salgan, pero lo primero es la seguridad y, si no la hay, no entiendo porque nos permiten salir”, asegura esta madre de familia numerosa que, junto a su marido y sus cuatro hijos de 12, 9, 7 y 5 años, vive en un piso de la capital del Tormes. “El Gobierno no nos da garantías. Y, después de la rectificación de los paseos, me transmite incertidumbre”, añade.

“No sé si puedo salir con los cuatro o los tengo que llevar a todos de la mano o ponerles una correa porque solo tengo dos; si tienen que ir con mascarilla o con guantes; si pueden dar un paseo por la manzana o en coche hasta el campo o la zona verde de La Aldehuela. En realidad, no sabemos nada de cuáles son las condiciones en las que pueden salir: cuánto tiempo, quiénes nos van a controlar, si tengo que llevar el libro de familia...”. Son las dudas de Aurora ante la primera medida de la “desescalada” y, aunque se resuelvan antes del domingo, el Gobierno, cuya “descoordinación” critica, no le ha trasmitido la suficiente confianza como para permitir a sus hijos salir.

“Tenemos una mascarilla. La tiene mi marido. En la farmacia aún no las hemos conseguido. Cuando las reciban, nos llamarán”, comenta. Psicóloga de profesión, ha tenido que dejar las consultas porque, aunque al principio hizo algunas por videollamada, no es el mismo contacto con el paciente. A su marido se le acabó el contrato a lo pocos días de declararse el Estado de Alarma, pero ya han vivido situaciones económicas parecidas a lo largo de su vida y, al igual que sus hijos, entienden que “hay que ser responsables” y confinarse. “Cuando no hay otra solución, hay que aceptarlo”, señala.

La familia de María José Díez también es numerosa. Tiene siete hijos. Solo tres son menores: de 11, 13 y 16 años. Los otros cuatro tienen 18, 21, 23 y 25 años. Viven en un piso de cuatro habitaciones. “Mis hijos se conforman con salir a dar un paseo por la zona común que tiene el edificio. No entendemos por qué no pueden hacerlo”, asegura al tiempo que recalca que sus familiares de Estados Unidos sí lo hacen. “Cuando el Gobierno anunció que se permitiría que los niños fuesen al supermercado, mi marido dijo que ni hablar que era el lugar donde más riesgo había”, señala mientras explica que en su casa acordaron que solo se salía una vez a la semana a hacer la compra.

“Los siete se conformarían con salir a que les dé un poco el aire y el sol en la zona común, para desfogar un poco. No entendemos que los perros pudiesen salir y los niños, no. Parece que los niños molestan”, denuncia María José. Pide también que los menores de entre 14 y 18 años puedan salir a pasear, ya que a ellos parece que solo les quedará la opción de ir a hacer recados acompañados, y que se permita a los hermanos mayores acompañar a los pequeños en sus pequeñas salidas. Cuestiones a las que el Gobierno deberá responder antes del domingo.