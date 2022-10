El concierto que nunca existió de Pasión Vega: cinco meses y un reembolso que no llega

El pasado 22 de mayo, el Teatro Liceo, lugar en el que estaba previsto que actuara la artista Pasión Vega, colgaba un cartel anunciando la suspensión del concierto “por motivos ajenos a la cantante”, generando incertidumbre entre todos los salmantinos que ya disponían de sus entradas y que tenían pensado acudir.

A día de hoy y ya fuera del plazo de la devolución, muchas de las personas que iban a asistir al recinto para disfrutar de su actuación, siguen sin obtener el reembolso del dinero de sus entradas, ante lo que la compañía sigue sin dar una respuesta clara. De hecho, el gerente de la compañía organizadora, Impacto Espectáculos, alega que estaba en la ruina y que le había dado un ataque al corazón.

En el concierto, Pasión Vega iba a presentar su disco más íntimo en la que iba a ser su primera actuación en la ciudad, donde, supuestamente, aquel domingo, a partir de las 19:30 horas, sumergiría al público charro en sus raíces en compañía del venezolano Gustavo Guerrero. Pero nada de lo previsto terminó siendo así.

De las alrededor de 200 personas que habían comprado entradas, muchas siguen sin tener una respuesta ante la falta del reembolso de su dinero.

Una salmantina (E. H.) que se ha puesto en contacto con LA GACETA asegura que, tras cinco meses de espera y después de haberse puesto en contacto en varias ocasiones con la compañía organizadora, Impacto Espectáculos -afincada en Sevilla-, todavía no ha recibido de vuelta los 80 euros que pagó por las dos entradas que compró.

Antes de denunciar, la afectada decidió dar una tregua a los organizadores, que, tras varios correos recibidos, le dieron una respuesta tardía y fuera de plazo, puesto que, supuestamente, el reembolso se iba a efectuar en unos 60-90 días. “En el correo, el gerente de la compañía utilizaba un tono bastante general y dirigirse a varias personas”, asegura la afectada.

Varapalo económico

“Mi nombre es Daniel Cabrera. Soy el gerente de Impacto y José Expósito González es el encargado de la venta de entradas, de las devoluciones y de administración. Les escribo esta carta en mi nombre, ya que he sufrido un importante varapalo económico con esta persona, la cual no ha atendido en ningún momento a las devoluciones y empleaba mi correo para decir que ya estaban hechas. Necesito un poco más de tiempo porque, con el trabajo, estoy devolviendo el dinero poco a poco”, respondió el gerente de Impacto Espectáculos ante las quejas recibidas el pasado 31 de agosto, alegando que no habían vulnerado los plazos estipulados para los reembolsos cuando sí había sido así, ya que el periodo de espera se había prolongado de 90 días hasta los cinco meses.

Ante la desesperación sufrida por no obtener el reembolso del dinero, E. H. volvió a contactar con la compañía, que el 27 de septiembre respondió a su correo alegando “estar en la ruina”. “Ya os comenté que mi socio me ha dejado en la ruina y que iré devolviendo el dinero con lo obtenido en el trabajo. Lo único que vais a sacar es que me cierren la empresa y vosotros no vais a cobrar porque no tengo el dinero. Además, he sufrido un ataque al corazón”, escribió rehuyendo del asunto.

A día de hoy, los afectados siguen sin obtener el dinero de sus entradas, de las que la compañía asegura haber devuelto casi la totalidad del dinero recaudado, “pese a que quedan unas 20”, cuando, hace apenas unos días, únicamente había sido devuelto el 25%, tal y como asegura una de las personas afectadas. Con motivo de esta tardanza, que parece que se prolongará durante más tiempo, la salmantina E. H. espera reunir a más gente que siga esperando el reembolso de su dinero y poner el hecho, de forma conjunta, en conocimiento de la Policía.