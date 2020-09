“Cuando te prescriben una vacuna o un medicamento siempre hay que valorar los efectos secundarios, porque puede ocurrir que sea peor que la propia enfermedad”. Con este símil, el concejal de Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Salamanca, Juan José Sánchez, salió en defensa del sector al que representa su área, tras las medidas restrictivas impuestas por la Junta de Castilla y León. Sánchez aludió a la necesidad de las administraciones regional y nacional de que implementen medidas de apoyo y ayuda cuando se tomen decisiones que afecten a determinados sectores.

Tras realizar un exhaustivo análisis de los datos que ha dejado la pandemia en España (caída del 18% del PIB, crecimiento del desempleo en 1,5 millones, caída del consumo un 21%...) y en Salamanca, con la destrucción de 200 empresas. Así, explicó que debe “alzar la voz aunque sea criticado”. “Pido a las administraciones central y autonómica que cuando tomen medidas restrictivas vengan acompañadas de medidas de apoyo”, afirmó. “Tenemos un problema sanitario grave pero más grave puede ser lo económico si no podemos remedio”, afirmó con rotundidad del edil del Ayuntamiento de Salamanca. Eso sí, añadió que esta reivindicación no tiene que ver con poner en cuestión su lealtad a la Junta: “Tengo lealtad a la institución, a la Junta de Castilla y León, y por ello transmito estas reivindicaciones que me trasladan”.

Juan José Sánchez explicó que, en esta situación, “estamos a tiempo de recuperar gran parte de lo perdido. Pero necesitamos actuar más”. Por último, el concejal de Comercio expuso medidas para ayudar al sector, como poder usar el superávit municipal para destinarlo a campañas directas, así como aplazamientos o fraccionamiento de impuestos, así como flexibilización de alquileres. Finalmente, se mostró esperanzado de que en cinco días concluyan las medidas restrictivas y aludió a las declaraciones de Rogelio González, director científico del IBSAL, que con la estabilización de cifras en el hospital “se podría hacer vida normal con cabeza”.