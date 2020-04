El comercio de Salamanca prevé abrir a mediados de mayo pero exige claridad al Gobierno

El sector del comercio en Salamanca, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus, debate cómo ha de enfrentarse al regreso a la actividad para tratar de minimizar el enorme impacto económico sufrido por el cierre de la mayor parte de sus negocios durante el estado de alarma. El Comité Ejecutivo de Aesco (Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio) mantuvo este martes una reunión encaminada a establecer los protocolos de seguridad necesarios para la apertura con las máximas garantías que protejan a clientes y trabajadores, en una línea en consonancia con CES. Todo ello con el propósito de recuperar la vuelta al trabajo "a mediados de mayo, si las condiciones de seguridad son posibles", advierte el presidente de Aesco, Benjamín Crespo. De esta forma, la intención es poder abrir negocios pero anteponiendo medidas de seguridad que pasan por limitar el aforo en los establecimientos, incorporación de mamparas y, en todos los casos, proveyendo de material de seguridad al personal, según añade Crespo.

"Tenemos claros los síntomas de por dónde deben ir las medidas, pero necesitamos que el Gobierno aporte certezas para no dar pasos en falsos. Necesitamos un protocolo claro, transparente y sencillo para ponerlo en marcha", asegura el responsable de la asociación de comercio de Salamanca. "Vamos a poner todo de nuestra parte en materia de seguridad, tanto de trabajadores como clientes, porque eso está por encima de todo. Queremos una ciudad viva y para eso necesitamos estar en las calles, junto con otros sectores que humanizan nuestra ciudad", añade. Así, insiste en que será vital medidas claras desde el Gobierno "para no hacer inversiones dos veces". "Mascarillas, guantes, geles, mamparas... serán vitales, pero también el tiempo de organización. No puede ser que se publique un decreto hoy para abrir mañana", por lo que solicita transparencia al Ejecutivo.

Lo que tiene claro Aesco es que esta crisis se llevará por delante a un buen número de establecimientos. "Varios de nuestros asociados ya nos han comunicado que no volverán a abrir, puesto que están próximos a la jubilación y esta crisis ha colocado en una situación muy delicada a muchos", añade Benjamín Crespo. El comercio también analiza cómo llevar a cabo la desinfección en probadores, así como la separación de prendas durante 48 horas en caso de que hayan sido probadas por clientes para evitar un posible contagio.