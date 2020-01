El colegio salmantino que se salva del cierre ‘sobre la campana’

La Consejería de Educación descarta el cierre del colegio Nicolás Rodríguez Aniceto, ubicado en el barrio de Pizarrales, pese al bajo número de alumnos que tiene, este curso solo 20. La Administración regional asegura que seguirá funcionando el próximo curso y, aunque estará pendiente de las futuras matriculaciones, considera necesario mantenerlo porque no hay otros centros públicos próximos.

El Rodríguez Aniceto es actualmente el colegio de la ciudad con menos escolares. Un discutible honor que ha conseguido después de años de continua pérdida de alumnos. El curso pasado, por ejemplo, contaba con 31 escolares, cifra que en el actual ha descendido a 20 al perder una tercera parte de los niños. Una situación que ha puesto en riesgo la viabilidad del centro a corto plazo.

La Junta, sin embargo, ha querido cortar de raíz la incertidumbre al asegurar que de momento no se plantea el cierre del colegio de Pizarrales. Aunque reconoce que el número de alumnos es muy bajo en comparación con la mayoría de centros educativos de la ciudad, la Consejería de Educación descarta tomar medidas drásticas a corto plazo porque la alternativa de un centro público en el barrio para las familias no existe. El más cercano sería el Villar y Macías, ya en San Bernardo. No obstante, si estará pendiente de las matriculaciones que se registren en los próximos años, a la vista de la tendencia descendente de los últimos cursos.