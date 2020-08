El Colegio Médico no descarta jubilaciones imprevistas como daño colateral del COVID

El Colegio de Médicos de Salamanca no descarta que durante la segunda mitad de este año se notifiquen más jubilaciones de la que estaban previstas para 2020 a causa del desgaste sufrido por el COVID.

“Personalmente, algún compañero ya me ha dicho que tiene intención de dejarlo”, reconoce el presidente del Colegio, Santiago Santa Cruz. “Han sido dos, de momento, los que me explican que se jubilarán anticipadamente porque no aguantan más. Muchos médicos se sienten maltratados por la Administración, creen que no han sido suficientemente reconocidos y han preferido poner fin a su actividad”, puntualiza.

Entre los médicos también existe cierta decepción al comprobar cómo se ha comportado la ciudadanía en algunos puntos de España tan pronto como se ha levantado el Estado de Alarma. “Si ves algunas escenas la percepción que te queda es que habrá más rebrotes, seguro. Lo que no sabemos es la intensidad, pero ojalá que no acertemos”, expresa Santa Cruz.

El rector colegial asume que se avecinan tiempos complicados. A ola de jubilaciones que ya estaba prevista –en Salamanca hay 180 médicos por encima de los 60 años y otros 95 que ya tienen más de 65 años pero siguen ejerciendo- se van a sumar las jubilaciones anticipadas generadas por los daños colaterales de la pandemia. “De las 19 jubilaciones ya notificadas, cuatro son anticipadas, pero no podemos saber cuántas más habrá porque al Colegio se le suele notificar cuando ya lo han hecho y se dan de baja como colegiados en activo”. A estas circunstancias se suma la decepción con la fidelización de los MIR. “Habíamos hablado con Sacyl para fidelizar a casi todos los residentes que terminaban, pero solo se ha hecho a una parte y no con los contratos hablados”, asegura. Según Santa Cruz, la promesa de la Consejería era ofrecer contratos de tres años más un cuarto, pero “ese tipo de contrato solo se ha ofrecido en Salamanca a un MIR de Neurocirugía que, ha quedado desierta”. “Al resto de residentes solo se les ha ofrecido un año. Se solicitó fidelizar a 18, pero creo que al final se han quedado 5 ó 6”, añade. Respecto a los MIR de Primaria asegura que sí se ha cumplido y ha servido para retener “a más del 80%”.