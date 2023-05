El Colegio de Abogados alerta de que cada vez más letrados dejan el turno de oficio

La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogados de Salamanca ha alertado, a través de un comunicado remitido este martes, de que cada vez son más los letrados que abandonan el turno de oficio por la situación cada vez más precaria en la que ejecutan su trabajo.

El enfado y hartazgo del colectivo de abogados que prestan el servicio del turno de oficio ha llegado a su punto álgido por la incomprensión absoluta del resto de los operadores y del Ministerio de Justicia con los abogados: “impuntualidad en los cobros; falta de actualización de baremos; falta de cobro de actuaciones; exceso de exigencias en la acreditación, a veces imposibles; falta de pago del kilometraje en las actuaciones fuera del partido... etc.”

Según el Colegio de Abogados, el turno de oficio ya no es una actividad residual propia de la beneficencia, sino que se considera un derecho fundamental que debe retribuirse por las administraciones de forma digna.

Por este motivo, reclaman:

- una retribución digna de todas las actuaciones de los profesionales de la Abogacía que realizan el Turno de Oficio y su actualización automática conforme al IPC;

- la inclusión de nuevos módulos para que se reconozca el pago de actuaciones que actualmente no se retribuyen como ejecuciones, algunos recursos, vía administrativa obligatoria, la mediación, ...etc.

- El profesional de la abogacía tiene que cobrar, en todo caso, las actuaciones que hayan de ser asumidas por imperativo legal o judicial, con independencia de que el ciudadano beneficiario realice o no los trámites burocráticos que exige el acceso a la justicia gratuita. El Estado debe pagar al profesional y después deberá entenderse con el ciudadano, como ocurre con la sanidad y otros derechos. Puesto que la actuación ya se ha prestado.

Los desplazamientos

En Salamanca, el Colegio reivindica además el abono de los desplazamientos de los abogados y abogadas que prestan la Asistencia Letrada a la persona detenida o investigada y para ello tienen que desplazarse desde su residencia a otro partido judicial.

Los colegios organizan el servicio de guardia con profesionales disponibles, durante 24 horas 365 días al año, para que cualquier persona detenida pueda tener asistencia letrada. Sin embargo, para que esa disponibilidad sea abonada, se exige una media de 3 asistencias diarias en el partido judicial. De esta forma, los partidos judiciales de la provincia: Vitigudino, Béjar, Peñaranda y Ciudad Rodrigo que no alcanzan esa cifra solo tienen abogados de guardia “a demanda”, es decir solo cobran si hay asistencia, pero han de estar disponibles, por si acaso.

Por si esto no fuera poco, debido a las condiciones de nuestra provincia, estos partidos no tienen residiendo suficientes letrados para atender el Turno de Oficio penal; los problemas de la llamada España vacía y el envejecimiento de la población afectan también a la Abogacía ( por ejemplo en Vitigudino, solo reside 1 letrada y es un partido muy disperso con 5 puntos de detención) , de forma que para garantizar el servicio de la asistencia letrada a los detenidos en estos partidos se han tenido que reforzar las guardias con letrados que se desplazan, cuando hay aviso, desde Salamanca. Hacen distancias de más de 200 km que no se les paga, pierden tiempo valioso que tampoco se paga y por si fuera poco, en ocasiones encuentran la incomprensión de juzgados y centros de detención por que tardan en llegar más de lo previsto. El despropósito de esta regulación es mayúsculo en Violencia (donde el letrado que asiste a la víctima cobra el kilometraje, y el que asiste al agresor, no), según el Colegio de Abogados.

Con esta situación el Colegio ve cada día como un mayor número de letrados va dejando el servicio, cada vez menos quieren prestarlo como consecuencia del maltrato que reciben y de las trabas, y la incomprensión de la que son objeto y, en los partidos, como hemos señalado, empezamos a tener problemas para atender las asistencias por falta de letrados interesados en realizar dichas guardias.

Así las cosas, el Colegio va a seguir trabajando para mejorar este servicio, si bien, no descarta promover acciones reivindicativas, si no se atienden las demandas de la Abogacía del Turno.