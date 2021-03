El colapso del examen práctico de conducir: 1.500 salmantinos en lista de espera

Se cumplen dos meses desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) implantase en la Jefatura provincial de Salamanca el sistema “Capa” (Capacidad de las Pruebas de Actitud) que regula el acceso a los exámenes prácticos de conducir y organiza un calendario. Pese a que el fin era reducir los colapsos y demoras habituales, las autoescuelas confirman que el sistema ha sido “un fiasco” y que en la actualidad hay más de 1.500 alumnos en Salamanca a la espera para examinarse del práctico de conducir.

En este sentido, la Jefatura de Tráfico de Salamanca ha convocado este lunes a las autoescuelas a una reunión para ver qué aspectos se pueden limar y mejorar. El sistema “Capa” convoca cada ocho días hábiles a las autoescuelas para los exámenes prácticos y determina cuántos alumnos puede presentar cada centro ese día. A algunas autoescuelas se le quedan alumnos fuera que deben esperar a la siguiente convocatoria.

Cabe recordar que antes de la implantación del nuevo método, las autoescuelas podían presentar a todos los alumnos que quisieran aunque tenían que esperar unas tres semanas para que se examinaran.

Otro de los fallos del “Capa” es que si un alumno suspende el práctico y tiene que volver a examinarse ya no entra en la convocatoria posterior de 8 días hábiles, sino en la siguiente. Por ejemplo, si un alumno se examina este miércoles 17 y no aprueba, hasta el 12 de abril no volvería a hacerlo, es decir, casi un mes después.

Los centros de formación vial también se quejan de que les citan en diferentes días de la semana en función de si es examen de conducir para turismo, moto o vehículo pesado y, por tanto, un profesor de autoescuela deja de dar clases durante tres mañanas para acudir a esos exámenes. Una situación que se agrava por la falta de profesores de autoescuela en España. Los centros exigen a la DGT que agilice el sistema actual que se extiende durante dos largos años desde que se presenta la solicitud para realizar el curso de profesor hasta que concluye con los listados de aprobados y reclamaciones.

“Los profesores que están saliendo cada año no cubren ni siquiera las jubilaciones. Es un problema. Necesitamos que la DGT lo haga más rápido porque al final las personas se echan para atrás cuando ven que son dos años”, señala Luis Rodero, presidente de la Asociación de Autoescuelas integrada en CES.