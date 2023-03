El clásico Barça-Madrid se cuela en la Semana Santa

Lo que es una alegría para los aficionados al fútbol se convierte en un vía crucis para los devotos. La fecha elegida de la vuelta para la Copa del Rey para jugar el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid volverá a coincidir con la salida de la procesión de Jesús Flagelado en la tarde del Miércoles Santo. Cuarenta y cinco minutos después de que la imagen icónica de Salvador Carmona y la Virgen de las Lágrimas hayan salido a la calle comenzará a rodar el balón en el Camp Nou.

Esta situación no es nueva para la cofradía que ya se ha tenido que enfrentar contra el ‘clásico’ en varias ocasiones. Las últimas fueron en los años 2014 y 2011 donde se enfrentaron ambos equipos en la final de la Copa del Rey en Mestalla. Sin embargo, la coincidencia no ha hecho alterar los planes en ningún caso a la cofradía. El hermano mayor en esas dos procesiones, José Luis Rivera, señala que no se notó ningún descenso de cofrades en esas fechas, salvo en 2011 que sí hubo un descenso de salmantinos en la plaza de San Isidro. “Hay tiempo para todo y se puede ver la procesión y el fútbol. Y nosotros siempre nos hemos sentido muy arropados por los salmantinos también en esas fechas”, destaca.

De hecho, antes de celebrarse aquel clásico de 2014 daba una recomendación a los propios cofrades: “Si hay algún hermano que se queda en casa por ver el fútbol, debería plantearse y reflexionar sobre su papel dentro de una hermandad de Semana Santa”.

La que también podría verse afectada, en caso de que hubiese prórroga es la salida de la Real Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora. La petición de silencio por parte del alcalde de la ciudad y el obispo se toma varios minutos antes de las doce y posteriormente comienza la procesión a lo largo de la plaza de Anaya. En este caso, toda puntualidad a la hora de que acabe el partido evitará que el público futbolero apure el final del partido. No obstante, estará en la calle al menos hasta las 3 de la madrugada.

Peticición de cambio de fecha

La Asociación Nacional de Cofradías-Hermandades y Bandas envió una carta a la Casa Real en 2011 solicitando que se cambiara el día de la final de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. La Casa Real, a través de su secretario general, Ricardo Díez-Hochleitner, respondió a las cofradías que “Su Majestad, que ha quedado enterado del contenido de su escrito, disponía el traslado al Consejo Superior de Deportes, a los efectos oportunos”. No cambió la decisión pese a los esfuerzos de los cofrades.