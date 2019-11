El clamor de las víctimas de accidentes de tráfico en Salamanca: “En España sale barato matar en carretera”

Formación presencial obligatoria para sacarse el carné de conducir, mayores sanciones por usar el teléfono móvil al volante, ciudades a 30 km/hora... el bloqueo político mantiene en los cajones numerosas reformas planteadas por la Dirección General de Tráfico. Mientras tanto, las carreteras siguen cobrándose cientos de vidas (hasta este noviembre, 929 personas en España) y éstas reclaman justicia, más apoyo y educación vial en las aulas coincidiendo con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.

“Reclamamos justicia. Me parece sangrante que en este país salga tan barato matar en carretera. Es una vergüenza. No es normal que por una negligencia como coger el móvil, alguien provoque la muerte de una persona y le destroce la vida a su familia y se vaya de rositas. La justicia no existe y no la vemos”, denuncia Mª Paz González, la delegada regional de Aesleme, la asociación de lesionados medulares dedicada a la prevención de accidentes.

A ella un accidente de tráfico hace 24 años la dejó en silla de ruedas. Viajaba en la parte trasera del coche que conducía su hermano, y lo hacía sin cinturón. El coche patinó y volcó de lado. Mª Paz reconoce que aunque las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico han subido y están casi al nivel de Europa, se queja, por experiencia propia, de las cláusulas de los seguros. “Si van contigo familiares de primer grado, en caso de accidente grave no están cubiertos y hay que denunciar al que provocó el accidente. En mi caso ¿cómo iba a denunciar a mi hermano? Me pagaron una indemnización como si me hubiera muerto, que es tres veces menos que por una lesión medular”, advierte. Ella, que ahora recorre las aulas de institutos dando charlas de educación vial, confiesa que “la vida es muy difícil cuando ves cómo estás arruinando a tu familia física, psicológica y económicamente”.

Reconoce que tras el accidente, las víctimas se sienten “muy perdidas” y reclama más apoyo para las asociaciones de ayuda, además de incidir en la educación vial en las aulas. La delegada regional de Aesleme reclama más dureza con aquellos reincidentes en alcohol y drogas al volante. “Lo primero es que vayan al médico y que superen la adicción antes de ir al curso de recuperación de puntos”, pide.