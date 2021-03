Guillermo Benet, cineasta salmantino, ha jugado este viernes en casa con el estreno de su primer largometraje, “Los inocentes”, en los Cines Van Dyck. Un grupo de amigos sospechan que han matado a un policía durante el desalojo de un concierto en un centro social. Una piedra le ha destrozado el cráneo. El realizador muestra un retrato agónico de su generación, con personajes que quieren actuar bien y no pueden: “La película refleja ciertos conflictos, cierta tendencia al individualismo, a la soledad, las dificultades para comunicarse y también para generar dinámicas colectivas”, apunta.

“Los inocentes” es el resultado de cinco años de trabajo, sin financiación pública, pero sin imposiciones de calendario. “Hemos hecho la película que hemos querido. Hemos sido exigentes con el largometraje y nos hemos tenido que armar de paciencia y contar con que nuestra principal arma era el tiempo. Y, al final, hemos hecho la película que habíamos ideado y por eso está en las salas”, indica el cineasta salmantino.

La película llega a las salas con una Mención Especial a la Mejor Dirección Española en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y el Premio a la Mejor Película de la Sección Escáner en el Festival Márgenes de Madrid, dedicado a las nuevas tendencias audiovisuales en España, Latinoamérica y Portugal. “Son festivales que para mí son superimportantes. Son dos de los festivales a los que más he acudido como espectador y que más me han formado como cineasta. Poder estrenar en esos festivales y que te premien ha sido increíble. Uno no elige los festivales a los que va y, sin embargo, eran los festivales a los que más ilusión me hacía ir”, asegura Guillermo Benet, coguionista también de “Los inocentes” junto a Rafa Alberola.

¿Cómo se siente Guillermo Benet ante el estreno? “Es un momento de muchos nervios, de mucha ilusión. Hace un año no nos podíamos imaginar estar aquí. Va a ser un estreno escalonado por la situación en la que nos encontramos, pero el estreno en Salamanca me hacía mucha ilusión y estoy supercontento de estar aquí”, comenta, entre saludos a amigos y conocidos, que van a entrar a la sala a ver su película.

¿Y cómo le han sentado las primeras críticas cinematográficas? “Tarkovski”, responde Guillermo Benet, “empieza uno de sus libros con críticas negativas que le enviaban y también con críticas positivas que recibía. En general estoy orgulloso de las críticas, pero también entiendo que es una película complicada y que haya alguien que no crea en ella. Cuando hicimos el largometraje la situación política no era tan conflictiva. Y con todo lo de Pablo Hasél la película se está leyendo en una clave muy política, cuando nuestra intención era entender a los personajes y humanizarlos. Queríamos universalizar los conflictos humanos, no hacer un análisis político de la actualidad”.

El cineasta llega a Salamanca junto a Violeta Orgaz, una de las actrices de “Los inocentes”. “La película”, dice la intérprete que se muestra encantada de acompañar a Guillermo Benet en el estreno en su tierra, “ha sido un trabajo muy colectivo, a pesar de la soledad que tienen los personajes. Ha sido un trabajo muy minucioso en el que hemos estado en el mismo barco, guiados por la mano de Guillermo, para saber en qué momento estábamos cada uno en función del capítulo y el retrato que nos tocaba. Yo soy la novia del personaje que interpreta Pablo Gómez Pando. Mi personaje no está presente cuando sucede el incidente. Ella se ha retirado a casa un poco antes. Y luego el incidente llega a su casa”.

Guillermo Benet no para. Espera estrenar en 2021 en algún festival el cortometraje “Está amaneciendo”, con Violeta Orgaz, Nacho Sánchez y Olivia Delcán como protagonistas. Escribe su siguiente largometraje, tiene una primera versión de guion de “El cielo en la tierra”, para María Antón Cabot, y lleva a la ficción crímenes verdaderos para “Hablas miedo”, los podcasts Audible de Amazon Prime.