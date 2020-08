El cigarro a distancia no cala en Salamanca

Solo hay que dar un paseo por la ciudad para comprobar lo difícil que les resulta a algunos ciudadanos cumplir la orden de Sanidad que prohibe fumar a más de dos metros de distancia de otra persona en la vía pública y en espacios al aire libre. En las terrazas son pocos los que se retiran de la zona de mesas para echar humo en un rincón alejados del resto. En la plaza de San Julián un par de clientes sí se acercaron este lunes por la tarde a la iglesia y a un soportal hasta acabar su cigarrillo, aunque eran una excepción.

Los hosteleros reconocen que han sido horas de incertidumbres tras la de entrada en vigor de la normativa, dado que los clientes no sabían bien cómo tenían que actuar. Y es que la ley suscita dudas como si se puede fumar en una terraza o por la calle sin mantener la distancia mínima si vas acompañado de personas con las que convives.

Otro problema con el que se encuentran algunos fumadores por la calle es que si bien ellos buscan un lugar apartado para echar humo, otros ciudadanos se les acercan paseando. “¿Quién incumple la ley en ese caso?”, se preguntan.

No cabe duda de que la orden da un nuevo revés a los fumadores, que ya son testimoniales en las calles salmantinas. Tan excepcionales como los que no dudaron en bajarse la mascarilla para fumar mientras paseaban, sin importarles si se cruzaban o no con otras personas.

En las terrazas el cumplimiento es más difícil. Y es que la combinación de la cerveza con el pincho y una buena charla viene aparejada para los fumadores con un cigarrillo “despreocupado”, que puede convertirse en un foco de contagio de coronavirus. La espera en la marquesina del autobús también es un lugar propicio para esperar con un cigarrillo encendido. Es cierto que algunos usuarios del transporte público se apartan para encender el cigarro, pero no todos son tan respetuosos.

Lo que sí continúan haciendo a la perfección los salmantinos es llevar mascarilla. La práctica totalidad de los ciudadanos pasea con el rostro protegido. Cabe recordar que la orden de Sanidad entró en vigor el lunes a las 00:00 horas. A partir de ese momento y hasta nueva orden los establecimientos de hostelería no pueden recibir más clientes y deberán cerrar el local una hora más tarde. Según el Ayuntamiento de Salamanca, los empresarios cumplieron a rajatabla la nueva reducción de horarios, dado que la Policía Local no ha registrado incidencias.

Para garantizar que se cumpla la normativa para evitar rebrotes, el cuerpo de policías ya se reforzó hace semanas. Ahora la dotación de agentes se adapta a las nuevas pautas que marca Sanidad para el cierre de locales y para el control de botellones. Primero el límite horario imponía el cierre de los establecimientos a las 2:00 horas y ahora, a la 1:00 de la madrugada.