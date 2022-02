El churrero salmantino “que prefería morirse en casa” bajo las bombas

“Un día cayó una bomba en una churrería de la calle Pérez Pujol, cerca de casa, mató a toda la familia del churrero; la niña era muy simpática, jugaba con nosotros en la plazuela, al padre no le gustaba ir al refugio, decía que prefería morirse en casa, que lo que está de Dios, está de Dios. Ya ve, ése vivía al raso, no tenía miedo”. Es el testimonio directo de la escritora Carmen Martín Gaite plasmado en su obra “El cuarto de atrás”, donde reconoce que “ir al refugio era un juego más inventado por los mayores, pero de reglas fáciles: en cuanto se oyera la sirena, echar a correr”. “¿Por qué?, eso no se sabía, ni se preguntaba, daba igual, todo el mundo obedecía sin más a lo establecido por el juego. El churrero aquel no quiso jugar y lo tuvieron por loco; pobre hombre, hacía unos buñuelos riquísimos”, relata la escritora salmantina, que tenía 13 años cuando sucedió el bombardeo republicano en el centro de la ciudad el 21 de enero de 1938 en plena Guerra Civil.

Juan Alcántara Álvarez, de 28 años y natural del Cubo del Vino, en Zamora, era el propietario de la mítica churrería que llevaba su nombre. El cartel del negocio fue lo único que sobrevivió al ataque de la aviación republicana, como se puede ver en la imagen de los fondos de la Biblioteca Nacional de España que se puede ver en el cuerpo de esta información.