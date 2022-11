El Centro del Cáncer de Salamanca recibe más de 2,3 millones de la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer ha otorgado al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca 2.305.340,28 euros mediante seis ayudas destinadas al “Programa Excelencia AECC 2022 - Stop RAS Cancers”, que será dirigido por Eugenio Santos; a Proyectos Generales AECC 2022 adjudicada a David Santamaría “Combination of structural and functional studies to elucidate the biology of the KRAS signalosome”; y a cuatro ayudas de prácticas de verano.

El acto de entrega de estos fondos celebrado en la mañana de este jueves ha contado con la participación de Emilio Fonseca, consejero de la Asociación Española Contra el Cáncer en Salamanca y jefe del servicio de Oncología del Hospital Universitario de Salamanca; Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer; Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; David Santamaria, jefe de Grupo en el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC- Universidad de Salamanca); Eugenio Santos, director del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca); y Mar Siles, delegada institucional del CSIC en Castilla y León.

Los genes RAS tienen una función clave en el crecimiento celular normal, pero cuando mutan puede empujar la vía a un estado inductor de cáncer activo. De hecho, se estima que el 30% de todos los pacientes con cáncer tienen mutaciones en algún miembro de la familia de genes RAS. A pesar de que RAS permitiera demostrar a principio de la década de los 80 que el origen de cáncer se produce en los genes, (Eugenio Santos fue el firmante principal de la publicación que demostró esta vinculación), el desarrollo de terapias ha estado repleto de fracasos en las últimas décadas, hasta el punto de que RAS fue considerado un objetivo no inhibible farmacológicamente. Afortunadamente, después de cuatro décadas de esfuerzos enormes, pero bastante decepcionantes, para abordar de manera eficiente RAS, estamos actualmente presenciando un cambio de paradigma en estos conceptos y en el manejo clínico de algunos de los cánceres más fatales.