El Centro del Cáncer continúa consiguiendo avances en campos donde no suelen centrarse las investigaciones. El laboratorio que dirige Alberto Orfao ha desarrollado un modelo que permite predecir la evolución de la mastocitosis sistémica, una enfermedad hematológica considerada rara por su poca prevalencia, aunque, según el investigador podría tener una mayor prevalencia oculta por la dificultad de su diagnóstico.

Orfao detalla que el modelo desarrollado por su laboratorio permite que los pacientes puedan conocer cuál va a ser la evolución de la enfermedad. “Este sistema nuevo permite desde el diagnóstico predecir esa evolución. Hemos hecho una predicción a 15-20 años. Identifica muy bien un grupo muy grande que no va a evolucionar, otro con alto riesgo de evolucionar en cinco años y queda un pequeño grupo incierto que no es tan seguro el pronóstico, pero que se pueden reanalizar con posterioridad”, detalla el investigador del CIC.

Otro de los principales beneficios es la facilidad para la utilización en la clínica. Hasta ahora, según describe, los principales modelos que existían tenían dos vías para el análisis: un estudio de aspirado de médula ósea o análisis genético, ambas pruebas con dificultades para que se hicieran en todos los hospitales e invasivas para los pacientes. En este caso, bastará con un análisis de sangre y estudiar la clasificación de parámetros que ha establecido el Centro del Cáncer para observar la evolución. Así, en la aplicación práctica permite conocer aquellos casos que no van a evolucionar hacia formas más graves, y en las que no sería adecuado el tratamiento, por los posibles efectos secundarios de la medicación; o los que sí podrían acceder a fármacos citostáticos, capaces de inhibir el crecimiento desordenado de las células tumorales. “Desde que ha salido publicado ya se puede utilizar en los laboratorios porque no exige que se implemente nada. Solo aplicar los parámetros”.