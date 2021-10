El carmelita salmantino que construyó más de 70 escuelas entre genocidios en África

Resulta difícil definir el paso del misionero salmantino Luis Hernández Bueno por el Congo durante más de 30 años. Ahora, a sus 84 años, trata de sintetizarlo en un libro para ayudar a construir un colegio en El Salvador y evitar que los niños sean raptados por ‘las maras’. En líneas gruesas, Luis fue nombrado cónsul honorario de España en el Congo “por casualidad”, vivió en la misma frontera la guerra entre hutus y tutsis y el “doble genocidio”, abrió las puertas de su parroquia para acoger las emigraciones masivas y ayudó a fundar más de 70 escuelas en el Congo. Difícil de adjetivar el carmelita descalzo.

El momento más duro de su experiencia fue la guerra entre hutus y tutsis de Ruanda que se extendió posteriormente al Congo. Su parroquia era fronteriza. Las palabras que escuchaban en la radio no eran alentadoras. “Emplead toda clase de armas: machetes, palos, fusiles, pero que no quede ninguno”. La primera vez que tuvieron que abrir las puertas de su parroquia fue para acoger a 20 hermanas de una congregación suiza, con religiosas hutus y tutsis, que llegaron “de milagro” tras atravesar los controles. Era el primer genocidio del que eran testigos. “Primero se refugiaron en nuestra casa los tutsis y luego llegaron los hutus. A todos los recogimos lo mejor que pudimos”, asume con la mirada puesta en un pasado no muy lejano.

Sin embargo, no estaba lejos el siguiente. “El día que empezó el éxodo de los hutus me encontré una avalancha humana que estaba entrando en Goma. Era como una inundación de gente”, recuerda. La parroquia se abrió a los refugiados. Entraron un millar. “Llegó la tragedia del cólera, porque bebieron agua de los charcos y agua contaminada. Pedían agua pero no podían tragarla. Necesitaban suero, pero no teníamos. Nos pusimos a fabricar suero con azúcar y sal y se lo dábamos a los que lo podían soportar”, recuerda. La muerte estaba presente a cada paso.

En apenas unos meses murieron 150.000 personas por el cólera. “Nuestro camión tuvo que recoger los cadáveres que estaban repartidos por toda la ciudad y llevarlos a una fosa común que prepararon los soldados de la Operación Turquesa junto al aeropuerto”, reconoce. El papel de mediador de Luis Hernández fue clave en varios secuestros como el rapto de las hermanas Rosa y Sagrario o el “conflicto diplomático” que originó cuando optó por contar a un periodista que nadie le cogía el teléfono en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

“Escuchamos un SOS que venía de Masisi donde dos hermanas españolas temían que les mataran en cualquier momento porque estaban entre tiros. Cuando llamé al teléfono en caso de urgencias, nadie me respondía y había un periodista que dijo que lo solucionaría. Cuando lo vieron publicado, me llamó un alto diplomático muy cabreado y enviaron un alto cargo que estaba en Bélgica para la liberación”, rememora.

De África aprendió la “sencillez” y la “humildad”. Ayudó a construir más de 70 escuelas de Primaria y Secundaria con la que iban dando una educación a los pequeños africanos. Incluso, a los pigmeos con “acuerdos verbales”. “Incluso convencí al jefe de los pigmeos que nunca llevaban a los niños a la escuela para que lo hicieran. Por cada niño, yo le daría un perro. Me mandó seis niños”, reconoce. Con cada escuela iban aparejadas parroquias, centros de salud e incluso carreteras, construcción de puentes y una turbina.

Incluso un nuevo hogar para enfermos de lepra, al comprobar el estado en el que se encontraban las personas que lo padecían. “Conseguimos que se reinsertaran en la población y se perdiera el miedo a la lepra. Los niños iban a la escuela y los padres hacían canastos y cultivaban verduras que luego vendían”, recuerda. También sus más de 30 años en el Congo dan lugar para anécdotas graciosas. Desde un fraile que se bebió un crecepelo “que me dio poco resultado” —bromea— a las visitas a gorilas y su primer león. Desde Salamanca trata de seguir siendo misionero desde la distancia. Tras superar la covid, quiere seguir dando guerra. “Me doy paseos de 8 kilómetros diarios. A mis 84 años no está nada mal”.