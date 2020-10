Trabajar y pelearse con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Pedir ayudas y cobrar a cuentagotas. Tirar de ahorros y pedirle 300 euros a su jefe. Tres frases que resumen el calvario que vive Raquel desde que Salamanca entró en la denominada “nueva normalidad” el 21 de junio y su empresa la sacó del ERTE para abrir el bar de 9:00 horas a 14:00 horas de miércoles a sábado. “Hoy mismo he cobrado la ayuda del alquiler de tres meses. Han sido 300 euros y la mensualidad es de 380 euros, eso no da para nada”. Gracias a que vive sola y ha contado con la comprensión de su casera ha podido cuadrar sus cuentas en este tiempo, pero sigue sin saber cómo arreglará su situación en el SEPE y cuándo cobrará el complemento prometido por la Junta. “Al recuperar la actividad me pusieron a media jornada, pero en julio cobré todo el mes y llamé a la gestoría porque algo estaba mal. En ese momento en el SEPE me inscribieron en jornada completa, así que llegó agosto y no cobré nada”, relata la mujer. Pidió cita para el 9 de octubre en el Servicio de Empleo y seguían sin rectificar que estaba a media jornada. “Ahora he cobrado 573 euros de julio, pero no coincide con mi salario. No sé qué pasará con el mes de agosto y septiembre. Escribes al paro de San José y dicen que no han modificado el documentación, les llamo, voy por allí y lo único que hacen es decirme que abrirán un expediente cuando eso lo hacen todos los días en mi gestoría”, cuenta Raquel desesperada.

“Yo no sé qué voy a cobrar el 1 de noviembre y mi compañera, que no ha salido del ERTE, no tiene problemas”