El calvario de una familia salmantina por el acoso a su hijo de 10 años a través de Instagram

Tres años de miedo, rabia y sobre todo incertidumbre por no saber qué puede ocurrir al día siguiente. Eso es lo que le ha ocurrido a esta familia salmantina que prefiere guardar anonimato. Lo cuenta la madre de un niño que con tan solo 10 años sufrió ciberacoso durante meses a través de una red social.

El calvario empezó a finales del año 2019 cuando comenzaron a notar algo extraño en el pequeño. Él tenía Instagram por las actividades extraescolares que desempeña pero siempre controlado por sus padres día tras día. El comportamiento comenzó a cambiar y no entendían nada. El detonante fue cuando ellos le encontraron con el teléfono en lugar de estar estudiando. Fue entonces cuando vieron que alguien que no conocían le estaba escribiendo a su hijo y poder guardar todos los mensajes como pruebas.

“Nos dimos cuenta tarde, pero al menos fue a tiempo. Le quitamos el teléfono y nos hicimos pasar por él para ver como reaccionaba el otro chico que tenía 16 años. Comprobamos que le escribía cosas de carácter sexual y que le iba a hacer diferentes actos sexuales. También le amenazaba diciéndole que iba a venir a nuestro barrio y lo iba a meter en un portal a hacerle cosas”, relata la madre del pequeño.

Esto llevaba ocurriendo durante más de tres meses pero por miedo a contarlo nunca se lo comentó a sus padres. Una vez detectado el problema, el siguiente paso fue poner una denuncia en comisaría.

“En ese momento nuestro hijo nos contó que había más amigos a los que también les estaba ocurriendo lo mismo y que incluso había niñas que les habían mandado fotos y vídeos. Ahí sí que nos dimos cuenta de la magnitud del problema y de que no se trataba de una obsesión con mi hijo sino que el asunto iba mucho más allá”, comentan.

Hace poco más de un año salió el juicio. El fiscal pedía 14 meses de libertad vigilada y tres cursos de reinserción en diferentes asociaciones. Al final el pacto se quedó en 12 meses y una indemnización. Un año después el joven no ha cumplido las condiciones judiciales.

“Hemos intentado pedir una orden de alejamiento por nuestro barrio al menos para que nuestro hijo se pueda sentir seguro en su entorno, pero aún al estar todo sin solucionar y sin cumplir los acuerdos no se puede hacer nada. Llevamos casi tres años sufriendo y no sabemos cuando terminará todo”, asegura la madre que añade que “está siendo una experiencia que no podremos olvidar, aunque con el paso del tiempo queremos sacarle el lado positivo y es que mi hijo ha cogido una madurez impropia de su edad”.

Uno de los momentos en los que más rabia sintió fue la primera vez que le vio la cara al culpable de toda esta historia. “A veces te imaginas como pueden ser estas situaciones, te imaginas al menos un acercamiento por parte de sus padres, una explicación, una disculpa, pero nada de nada... y da mucha rabia no saber donde está en estos momentos o si puede estar cerca de mi hijo. ¿Qué pensará si se encuentra con él por la calle?. Vivimos con un miedo constante”, concluye.

Precisamente, a lo largo de esta semana la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc) ha organizado diferentes actos. Este lunes, de 17:30 a 20:30 horas en la plaza del Liceo habrá una mesa informativa para tratar este asunto. El martes habrá una recepción en el Ayuntamiento donde se firmará un manifiesto contra el bullying que fue leído en pleno en Miranda de Azán. Por último, el miércoles a las 19:00 horas en el centro ‘Julián Sánchez el Charro’ habrá un visionado de vídeos de embajadores contra el bullying.

Y es que este lunes 2 de mayo, con motivo del Día Internacional Contra el Acoso Escolar, y a petición de la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying (Ascbyc), la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de azul.