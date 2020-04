El calvario de solicitar un crédito ICO: “Ya tenía todo firmado y lo tuvimos que anular”

Los avales del Gobierno para solicitar créditos ICO son prácticamente la única medida de apoyo a pymes y autónomos, dado que la mayoría está de acuerdo en que moratorias y aplazamientos de pagos lo único que provocará es una acumulación de cargas cuando termine el estado de alarma.

En este contexto son muchos los salmantinos que tienen que financiarse para seguir pagando las cuotas de autónomos, los alquileres y las hipotecas. Entre ellos Fernando Benítez de Soto, propietario del restaurante El Almirez de la Moral. Es un pequeño negocio con cuatro empleados, aunque con el cierre del establecimiento ahora tres están en un ERTE. Su situación es aún peor, dado que ha tenido síntomas de coronavirus y ha tenido que cerrar el negocio para ponerse en cuarentena. Por todo esto, para él es imprescindible obtener liquidez.

"Organicé un préstamo con un banco y cuando ya estaba todo firmado me dijeron que no valía porque tenía que ser con fecha 1 de abril. Así no puede ser", se lamenta. Reconoce que para agilizar el procedimiento pidió el crédito ICO con todos los bancos con los que trabaja, con la intención de hacer efectivo el primero que le saliera. "Al final lo firmé el viernes pasado, pero me dijeron que no me lo ingresarían hasta que no transcurrieran nueve días, cuando otras entidades aseguraban que en 48 o 72 horas está en mi cuenta. De todos modos, hasta que no lo vea ingresado no me fío", continúa el empresario.

Explica que el trámite del notario se lo han saltado por el momento, ya que las notarías estarán cerradas. Su pequeño negocio funcionaba porque se asentaba en las comidas de los fines de semana y los pedidos para los trabajadores del Parque Científico. Ahora los ingresos son cero. "Encima todo esto llega después de unos meses de enero y febrero catastróficos. No tengo liquidez y mis gastos siguen llegando". No puede dejar de pagar las facturas pactadas a 45 o 65 días con los carniceros, los pescaderos o el repartidor de bebidas y está el tema de la luz. "Sigo gastando porque tengo las cámaras hasta arriba".

Lamenta que con la compensación de cerca de 600 euros no tiene ni para la tercera parte de sus gastos mensuales.

La letra pequeña de otras medidas pensadas para autónomos y pequeños empresarios tampoco hacen la cosas fáciles. Fernando quiso acogerse a una moratoria del pago de la hipoteca de su piso, en la que residen ahora su exmujer y sus hijos, pero no se la concedieron porque no era su vivienda habitual. "Cuando me lo dijeron me pillé un rebote... Me aconsejaron que solicitara la moratoria mi exmujer, pero trabaja y su vida sigue igual, por lo que no se la concederían".

También tiene una hipoteca sobre el local, pero no confía en que le aplacen los pagos. "Solicité el préstamo para que me cubriera los cuatro próximos meses contando con estas moratorias, pero si no me las conceden la cosa se va a complicar". Aunque no es su caso, a las gestorías llegan empresarios a los que les han obligado a contratar otros servicios bancarios para concederles el préstamo, algo que está prohibido. Además, según señala la vocal del Colegio de Gestores de Castilla y León, Isabel Muñoz Gacto, el aval del Gobierno es hasta el 80% del valor del préstamo, "por lo que muchos avales no pasan del 50%".

"Al final la gente firma lo que le pongan. Nos damos cuenta de que para los que necesitan liquidez será difícil que se la concedan, porque son los bancos los que la estudian", añade Gacto.