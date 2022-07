El calvario de necesitar una ambulancia en Salamanca

Son las 13:00 del mediodía. Posiblemente, la hora punta de las ambulancias salmantinas porque se juntan las salidas de los pacientes de diálisis con los de Rehabilitación, las altas hospitalarias que llevan algo de retraso y los que no tienen hora, pero nunca faltan: las Urgencias.

El circuito de ambulancias del nuevo Hospital está colapsado, hasta el punto de que la seguridad del Complejo tiene que ‘abroncar’ a los conductores que dejan sus ambulancias encima de una isleta porque su ‘paciente’ tarda demasiado en salir. Y es que esperar no es plato de gusto para nadie. Ni para el enfermo que lleva horas esperando a que su ambulancia esté llena para poder regresar a casa, pero tampoco para el conductor que salió a las 9:00 desde otra provincia y asume que hasta las 18:00 no llegará a casa porque el médico aún no ha visto a dos de los pacientes que transporta.

Las quejas de los usuarios de ambulancias son diversas, pero hay dos que coinciden: “Yo he terminado todo lo que tenía que hacer en el Hospital a las 12:00, pero soy de Segovia y he venido con otros dos pacientes que aún no han entrado. Hasta que no estemos todos no vamos a regresar, así que voy a estar bastantes horas esperando aquí... y luego el viaje. Cuando llegas a casa estás reventado”, apunta un paciente de Oncología Radioterápica.

La otra gran queja es la de las ‘rutas’ de los vehículos colectivos: “Solemos ir tres o cuatro en cada ambulancia. Te vienen a recoger pronto, pero luego tienen que ir a por los otros tres pacientes y lo mismo sucede al regreso: que vas haciendo la ruta hasta que te dejan a ti en casa”, explican.

Para colmo, la Junta anuncia que el próximo contrato que firmará con el transporte sanitario supone un considerable aumento de las ambulancias colectivas en detrimento de las individuales.

La otra cara de la moneda es la de los profesionales del transporte sanitario, que tienen que hacer frente a las quejas de los usuarios molestos. “Nosotros les entendemos, pero para poder ofrecer lo que reclaman, una ambulancia individual para cada persona, haría falta una cantidad de vehículos y profesionales muchísimo mayor de la que existe porque actualmente estamos realizando más de 400 servicios diarios en Salamanca” y añaden otro matiz no menos importante: hay pacientes que realmente necesitan una ambulancia y que tienen que esperar más de la cuenta porque los vehículos están transportando en ese momento a muchos pacientes que no lo necesitan.

En el propio servicio de Urgencias hay profesionales de Enfermería que consideran que “se firman volantes de ambulancia para cualquier cosa. Se abusa”.

Días atrás se producía un llamativo episodio a la puerta del Hospital de Salamanca. Una mujer -habitual del transporte sanitario- se acercó a un conductor de ambulancia para pedirle que la llevara a casa. Éste respondió que no podía hacerlo porque ningún médico le había firmado la autorización. Al cabo de unos minutos vieron como la mujer caminó hasta la rampa del Virgen de la Vega, desde allí llamó al 112 para notificar una supuesta caída y una ambulancia la volvió a bajar a Urgencias para -ahora sí- con un parte por un supuesto accidente traumatológico, ser transportada hasta la puerta de su domicilio.

“Se hace muy mal uso del transporte sanitario”, critica uno de los profesionales del sector, que además orienta sobre cuánto podría costar un viaje en ambulancia si no estuviera costeado por Sacyl: “Costaría unos 90 euros de salida y luego un euro por cada kilómetro recorrido”.

De la puerta de Urgencias salen también los enfermos que han recibido el alta hospitalaria y necesitan ambulancia. En esa zona son muy frecuentes las quejas de pacientes que llevan esperando toda la mañana y parte de la tarde para que la ambulancia les recoja y les devuelva a casa o a la residencia de mayores en la que están internados. “Hay otro dato que no conocen los pacientes y es que el médico les puede haber indicado que se van de alta a las 10:00. Ellos se visten rápidamente y ya están esperando a que les recojan, pero la realidad es que hasta que el médico no vea a toda la planta y notifique las altas en el sistema, nadie va a ir por ellos y ya han pasado horas”.

En plena hora punta, un anciano se esfuerza -con ayuda de su hija- por sacar a su mujer del coche y sentarla en la silla de ruedas. Preguntados por el motivo de no usar ambulancia responden: “Mi madre, con un tumor en la cabeza, se desmayó en el suelo y cuando llamamos al 112 nos dijeron que había que esperar porque no había ambulancias. Desde entonces siempre venimos en coche”.