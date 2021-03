–Sí, ha supuesto una alegría porque cuando me ofrecieron la posibilidad de ir a la fase autonómica lo primero que pensé es que era un examen nuevo, que quizás podría ser como alguno que me podría tocar hacer en el futuro, así que me lo preparé, probé y me clasifiqué. Ya en la fase nacional era consciente de que había gente muy buena y creía que tampoco había respondido correctamente a todo, de forma que no esperaba obtener mucho más que una medalla de bronce. Cuando en la videoconferencia de la entrega de premios dijeron mi nombre en la medalla de plata, me costó creérmelo, pero ahora estoy muy contento.

“Mi pasión por la Biología quizás se debe a la curiosidad que tengo por saber cómo funciona el cuerpo”

–¿Era la primera vez que se presentaba?

–A las de Biología sí. En 2º de la ESO me presenté a la Olimpiada de Matemáticas, pero ahí no me clasifiqué.

–¿Y cómo se preparó?

–La verdad es que no tuve mucho tiempo para estudiar porque estaba de exámenes en el instituto y al entrarme el temario de 2º de Bachillerato, esa parte no tuve que mirarla, pero sí estuve una tarde entera repasando los temas del año anterior porque me acordaba de muchas cosas, pero de otras no. Y lo mismo en el caso de la olimpiada nacional, porque justo había tenido un examen de mucho temario.

–¿Los buenos resultados de la olimpiada se reflejan en su expediente?

–Biología es la asignatura que más me gusta y en la que mejor nota saco.

–¿De qué nota hablamos?

–En Biología en la evaluación tengo un 10.

–¿Y en el resto de asignaturas también tiene buenas notas?

–Sí, tengo entre 9 y 10.

–¿Le dedicas muchas horas al estudio?

–Le dedico tiempo y esfuerzo, pero considero que tengo muy buena memoria y relaciono muy bien conceptos.