El biólogo formado en Salamanca encargado de saber cómo responde el sistema inmune a la COVID-19

“Nuestro trabajo podría identificar características de la respuesta inmunológica”

–Hace unos días salieron los primeros datos del estudio serológico en España, ¿qué le parecen esas cifras?

–Estos datos lo que indican es que va para largo y no hay que relajarse porque las cifras son bajas y muy lejos de las requeridas para una inmunidad grupal. Hay que continuar con las medidas de distanciamiento para evitar posibles rebrotes.

–Estamos viendo cómo en todos los países comienza la desescalada, ¿es indicado hacerlo por zonas como en España?

–No soy experto en pandemias, sin embargo, si algo está claro es que las medidas de confinamiento y distancia social tienen su efecto en la contención de la propagación de una pandemia de estas características y cuanto más tiempo mantengamos esto, mejor. Por otro lado, y desafortunadamente, los tiempos de desarrollo y producción de vacunas son largos y es inevitable comenzar una desescalada para intentar mitigar la crisis económica que se avecina. Por supuesto, debemos ser cautos y mantener las medidas de protección.

–¿Los países se dividirán según su inmunidad?

–Dividir los países entre inmunes y no inmunes carece de sentido. Incluso asumiendo que la gente que haya sido infectada desarrolle una inmunidad, cosa que es probable pero no está del todo claro, no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a durar. En segundo lugar, y asumiendo que permanecen inmunes durante un largo periodo de tiempo, aún no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo puede tardar en desarrollar una inmunidad de grupo. Por lo tanto, nombrar una región o país inmune podría provocar ignorar los consejos de salud pública y aumentar los riesgos de transmisión.