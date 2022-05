El biólogo celular español más citado en Europa: “Hoy es más fácil curarse del cáncer que sucumbir a la enfermedad”

Carlos López-Otín, el biólogo celular español más citado de Europa y Premio Nacional de Investigación, ha llegado este jueves a Salamanca dentro de la iniciativa ‘El tour del cáncer’ con la que se quiere aumentar la visibilidad y el conocimiento del cáncer a la sociedad y los servicios gratuitos de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc).

El científico ha trasladado un mensaje directo ante una enfermedad “que genera miedo, incertidumbre y fragilidad”. “Hoy es más fácil curarse del cáncer que sucumbir a la enfermedad. En global, más del 50% de los tumores se curan”, ha precisado para recordar que en la investigación no se pueden esperar “cambios drásticos” sino “una marea lenta creciente de conocimiento” en la que ha destacado el papel de la Aecc “decisivo” para llegar a todo aquello que no puede llegar la administración. López-Otín también ha recordado que no se puede descuidar el cáncer nunca “con o sin pandemias” en una enfermedad que el pasado año tuvo 285.000 nuevos diagnósticos y miles de muertes.

En este sentido, ha recordado que algunos tumores, aunque no se puedan curar, sí se han dado avances tanto en la supervivencia como para generar situaciones crónicas como es el caso de la inmunoterapia. No obstante, ha señalado que los científicos deben ser divulgativos, pero también sinceros: “No prometamos cosas que no podemos cumplir: el cáncer no se va a erradicar nunca porque siempre nos ha acompañado en el origen de nuestra especie desde los dinosaurios porque forma parte de la esencia biológica de los organismos complejos pluricelulares”. Por ello, ha abogado por el realismo de planes como el de la Aecc que plantea que en el año 2050 se llegue al 70% de los tumores curables. “En estos últimos cinco años hemos visto avances como la inmunoterapia que han permitido que tumores letales ahora se puedan curar”, señaló y puso como ejemplo el cáncer de mama o el melanoma maligno que ha pasado de letal a controlable.

Para ello, López-Otín considera básica la investigación pero tratando de dar valor a cada “avance como un pequeño paso”. “No hay nada universal que pueda cambiar la evolución de esta enfermedad tan compleja y distinta con cada paciente”.