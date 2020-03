El besapiés a la imagen de Jesús Rescatado será sustituido por una reverencia ante la talla

El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves a las comunidades autónomas la recomendación de evitar besamanos y besapiés por el coronavirus. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, así lo ha señalado este jueves asegurando que no se podían celebrar este tipo de actos “por sentido común”. A pesar de todas estas indicaciones, la congregación de Jesús Rescatado de Salamanca ha celebrado este jueves su tradicional besapiés a la imagen anónima del siglo XVII. El acto religioso se ha iniciado con normalidad a las 18:00 horas en la iglesia de San Pedro, aunque solo con la presencia de una veintena de personas. Hay que recordar que este jueves el besapiés estaba destinado a personas mayores y con problemas de movilidad y este viernes está programado el abierto a todo el público.

Precisamente la congregación decidió la noche de este jueves sustituir el tradicional besapiés de este viernes: “Siguiendo las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, el tradicional besapies a la imagen de Jesús Rescatado será sustituido por una reverencia ante la talla para prevenir posibles contagios de COVID-19 (Coronavirus)”

El hermano mayor de la congregación de Jesús Rescatado, Emilio Alberto Sánchez Tabernero, insistió este jueves en que el acto no se iba a suspender. “Se mantiene la medida de higiene del antiséptico. El resto de tallas —en referencia a medidas de otras provincias— tienen el problema de que no pueden usar el antiséptico porque estropean la policromía. En nuestro caso, al tener el metacrilato no tenemos ese problema”, afirmaba antes de la ´çultima decisión de sustituir el besapiés por la reverencia.