El barrio salmantino que tiene que convivir con topos y ratas

“Son bichos salvajes, de un tamaño considerable que se nos cuelan en las casas”. Los vecinos de Chamberí aseguran que el barrio salmantino está plagado de topos y ratas debido a la suciedad que se acumula en las calles y solares y se muestran hartos por la situación. “Nos sentimos abandonados”.

Así lo explica uno de los afectados, Rafael Calvo, quien apunta a que es habitual ver a ratas corretear a sus anchas y a topos hacer galerías en parcelas, llegando algunos de ellos a adentrarse en los patios de las viviendas. “Gatean por las ventanas y obviamente la gente está asustada”, lamenta. “Llevamos todo el invierno así y no nos harán caso hasta que no pase como en Madrid, que las veamos correr por los árboles”, añade. Se trata de una problemática que según los vecinos se ha comunicado por varias vías al Consistorio, aunque desde el Ayuntamiento de Salamanca aseguran que no tienen constancia de ningún aviso ni queja al respecto y que estudiarán la situación para, en caso de ser necesario, actuar en consecuencia.

Pero no es el único problema que presenta el barrio salmantino y aunque los animales preocupan especialmente a los vecinos por ser insalubre, apuntan a que hay otras cuestiones a las que se debería poner fin de una vez por todas. Benito Montero, histórico dirigente vecinal, afirma que es necesario asfaltar las calles que continúan en tierra, cambiar tuberías para acabar con los temidos reventones y ampliar algunas aceras. “Tienes que bajarte y andar por la carretera porque algunas miden de ancho cincuenta centímetros”. De la misma forma, indica que es un “peligro” los cables de alta tensión que cruzan de uno al otro lado del barrio, ubicados sobre puntos por donde pasan a diario mayores y niños. “Es una vergüenza cómo está todo”, indica Benito Montero.

Por ello urgen que se tome conciencia y que se acometan las medidas de una vez por todas. “Hay solares llenos de basura y parques donde no puedes estar de la vegetación que hay”, concluye Rafael Calvo.