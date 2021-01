El barrio donde surgió el rastro de Salamanca

Con la toma de posesión de Málaga se concedió el permiso para el rastro que llenaba de vida bares y comercios de la zona

Como asociación vecinal, su primera propuesta para darse a conocer, sacar fondos y hacer algo original fue hacer un rastro en la plaza del Oeste en 1979. Cuenta Carmen García, una de las fundadoras de Zoes, que pidieron permiso al Ayuntamiento de Pablo Beltrán de Heredia y Onís pero no se concedió. “No obstante, como estábamos a pocos meses de que hubiera elecciones municipales, seguimos en nuestro empeño sin permiso y no se atrevieron ya a meterse con nosotros y suprimirlo”, explica.

Los vecinos se manifestaron en numerosas ocasiones por la falta de asfaltado, luz y agua en el barrio en los 60

Recuerda Zoes que en los años 60 se construía “sin orden ni concierto”, a capricho de los constructores que no respetaban las pocas normas urbanísticas que había. Era obligatorio urbanizar las calles donde se iba a levantar un edificio, “pero eso nunca se cumplía”. Por eso en la calle todo era tierra, barro y en algunas zonas no había ni aceras. El agua no subía más allá del segundo piso de las casas. Por las noches el problema se agravaba al no haber luces. Tras las intensas manifestaciones vecinales, el Ayuntamiento reconoció la gravedad del asunto y pronto comenzó a urbanizar el barrio.