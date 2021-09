El barrio de moda en las fiestas de Salamanca

“Jamás pensé que se celebrarían conciertos en el barrio, estoy muy feliz porque los estoy disfrutando desde el balcón con mi familia. Juntos estamos viviendo las fiestas con mucha intensidad y nos asomamos en cuanto escuchamos ruido para ver el ambiente”, explica la vecina Lorena García. El campo de fútbol de Puente Ladrillo se ha convertido en el ágora de los conciertos para celebrar las fiestas de la Virgen de la Vega y muchos vecinos escuchan la música desde sus “palcos vip” acompañados de familiares y amigos.

“Nunca imaginé que el campo de fútbol, que he visto desde pequeña, se transformara en un espacio para realizar este tipo de eventos. Es increíble que pueda ver desde mi casa a Melendi, mi cantante favorito”, expresa Sara García, que hasta ahora no se ha perdido ningún concierto. Por el contrario, el vecino Víctor Sánchez se ha tenido que trasladar a otro domicilio para prepararse su oposición porque “el exceso de ruido era molesto durante los ensayos y las horas del concierto”, y no se podía concentrar para estudiar, declara.

Los negocios próximos al recinto también se están beneficiando y en general están satisfechos con la repercusión, aunque según el dueño de un bar, Iván Sánchez, “las expectativas eran más altas” de lo que están trabajando, cuenta. El camarero Juan Domingo Luis nota más volumen de clientela y detalla que el primer concierto de Izal fue el día “con más ajetreo”. “Espero que estas fiestas sean un escaparate para el futuro de los negocios atrayendo a nuevos clientes que quizá no conocían el barrio”, manifiesta.

Todos los ciudadanos coinciden en que el recinto ha demostrado ser un lugar ideal para que puedan repetirse conciertos en otros años venideros.