El bar salmantino sin música ni televisión

Paco regenta un bar de barrio en la ciudad de Salamanca desde hace casi una década. Este año se ha sublevado y se ha dado de baja de los servicios de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) después de que le anunciaran el cobro de las cuotas durante los meses en los que su establecimiento estuvo cerrado por la cuarentena. Para él fue la gota que colmó el vaso. “Llamé y me dijeron que el cobro era automático, por un servicio que no usé y que creo que es inútil porque las cadenas de televisión ya pagan sus derechos cuando emiten. Paso de pagar. Son 50 euros al mes, no me interesa”, confiesa tajante. Tampoco le gustó el tono con el que le contestaron cuando se dio de baja y le advirtieron de que ya se “pasarían” para ver si es verdad.

Comprende que se cobre por este servicio en establecimientos de hostelería como los del ocio nocturno, que viven de la música, “pero no nosotros no nos lucramos más por tener una o dos televisores”. Tacha el servicio de la SGAE y del resto de asociaciones de derechos de autor de “absurdo”. Siente que le tratan como si fuera su obligación pagar la tarifa de estas sociedades, “cuando para mí es un chiringuito inventado”. Calcula que teniendo encuentra que en Salamanca puede haber un millar de locales de hostelería, “a 50 euros por negocio al final es mucho dinero al mes para estos chiringuitos”.

Insiste en que es un absurdo cobrar por los derechos de autor en una peluquería e incluso en las fruterías que tienen música de fondo. “Ahora que estamos en pandemia estamos trabajando al 20% y nos siguen cobrando las tasas de la misma manera que antes”, continúa Paco, que reconoce que ante esta situación se baja del barco.

Lo cierto es que los clientes están acostumbrados a entrar en un negocio de hostelería y que haya ruido de ambiente, sobre todo procedente de aparatos musicales y de la propia televisión, pero el bar de Paco es diferente desde hace un tiempo. “La verdad es que mis clientes no han notado mucho el cambio, quizás a mejor porque ahora la gente habla mucho más bajo que antes y entiendo lo que me piden mucho mejor, porque con la mascarilla al final no te enterabas de nada”.

No se plantea la posibilidad de tener música en directo, porque tendría que readaptar la licencia de su establecimiento y, de todos modos, tendría que pagar derechos de autor. Pero reconoce que el público no ha respondido mal a su decisión de sublevarse y prescindir de un servicio que no considera fundamental. “En los momentos de mucho ruido al final la gente levanta la voz y el volumen general sube. Todo esto pasa mucho menos ahora”, reconoce el hostelero, harto de este “chiringuito inventado”.