La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha explicado este viernes el importante incremento de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento durante el presente ejercicio, que en el caso de las de emergencia han experimentado una subida del 115%. Todo ello ha hecho que el Consistorio haya destinado en este ejercicio casi tres millones de euros, de los que 0,6 se han aplicado a familias afectadas por la situación COVID.

Ana Suárez ha destacado que el perfil del demandante de ayudas ha experimentado un notable cambio como consecuencia de la pandemia, puesto que ahora llegan casos extremos a los servicios sociales que hace unos meses no tenían necesidad alguna: “Han dejado de tener ingresos pero mantienen sus gastos y han agotado todos sus ahorros en estos meses”, ha advertido Suárez, quien ha reconocido que el Ayuntamiento realizará un importante esfuerzo en los Presupuestos para 2021 para atender las necesidades de las personas y familias. “Pero no vamos a dejar a nadie sin ayudas”, advirtió Suárez. En este sentido, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca pidió “un cambio de rumbo” a la Junta de Castilla y León, al tiempo que exigió “un ejercicio de responsabilidad. No debería haber anuncio alguno de restricciones que no llevara aparejado una línea concreta y urgente de ayudas”. En este sentido, incidió en que “no podemos provocar un mal mayor con las medidas que tomamos. La situación sanitaria es crítica, no necesito verlo, no tengo dudas, pero no comprendo por qué no nos creen a los servicios sociales cuando decimos que la situación es dramática y terrible para muchas familias”. “No se trata de una dicotomía sobre salud o empleo, en todo caso son personas, afectadas por la salud o por situaciones económicas y debemos tener en cuenta a todos”, explicó Ana Suárez.

La edil se refirió también al presidente de la Junta, “al que le importan las personas y mucho”, por el conocimiento que tiene tras haber compartido la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Salamanca. “Pero la situación es excepcional y tendremos que encontrar la solución para llegar a todos sin pedir a nadie que se vaya a su casa a esperar a que se solucionen las cosas”, dijo.