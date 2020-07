El Ayuntamiento de Salamanca en bloque reclama que se restablezcan las conexiones ferroviarias

El viceportavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, ha criticado este jueves la vuelta del Gobierno de Pedro Sánchez y de Renfe a la “vieja normalidad: la del olvido y el desprecio sistemático a Salamanca”. Con estas palabras se ha referido al maltrato sufrido por la provincia al no haberse restablecido aún todas las conexiones ferroviarias, especialmente las que conectan con Madrid, mientras que en otras provincias como Zamora y Valladolid ya se ha hecho. Ha destacado los efectos lesivos de esta falta de comunicaciones para la economía, el empleo o el turismo, en definitiva para la recuperación, y ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no dar respuestas a las preguntas de cuándo volverá a haber los mismo Alvia que antes del Estado de Alarma y por qué aún no se han restablecido.

Con el objetivo de conseguir que vuelva a haber los mismo trenes que antes del Estado de Alarma, y dejando clara también la necesidad de nuevas frecuencias del Alvia y abonos más baratos, el PP ha presentado una moción para el pleno municipal de mañana. No será necesario debatirla porque finalmente todos los grupos políticos, no solo Cs, sino también la oposición, PSOE, IU y Podemos, respaldarán la iniciativa.