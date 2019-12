El Ayuntamiento de Salamanca baraja cancelar el concierto del grupo que humilla a las víctimas de ETA

La programación cultural del Ayuntamiento de Salamanca para 2020 incluye a los raperos Los Chikos del Maíz (en enero en la Sala B del CAEM), aunque el Consistorio estudiará la suspensión del concierto a través de su asesoría jurídica, tras una consulta de este periódico.

En 2016 el PP de Getafe ya exigió que se cancelara un concierto de los raperos valencianos por sus letras, “humillantes para las víctimas de ETA” y “ofensivas para la Guardia Civil”. En 2010, el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo denunciaron al grupo por enaltecimiento del terrorismo. “No me emocionó el vuelo de Pedro Duque, sino el de Carrero Blanco”, “Ortega Lara no era ningún pacifista, solo cambió de carcelero a contorsionista” son sus polémicas letras. Los raperos, que se declaran marxistas y antifascistas, también tienen canciones en las que ironizan sobre la familia real o arremeten contra conocidos periodistas y tertulianos del panorama nacional. Ahora, contra los nuevos políticos han escrito en “Anatomía de un asesinato”: “Cayetana, ese cuello pide guillotina” (que ofrecieron como lema electoral a los partidos de izquierdas), “A Marcos de Quinto no se le discute, se le expropia”, se repite en la canción. En “Forjado a fuego lento” dicen que Albert Rivera es un sicario o que “Errejón se ha vendido al millonario”. En “No pasarán” hablan de Pablo Casado como “un fascista, un burgués asustado”.