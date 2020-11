El Ayuntamiento critica otra discriminación del Gobierno con Salamanca: le reclama 2 millones

Además, Fernando Rodríguez calificó de “ejercicio de demagogia barata” las críticas del Grupo Municipal Socialista por el uso de un millón de euros de la partida para ayudas sociales -que ni siquiera se han solicitado- para destinarlas al déficit del transporte urbano. “Este Ayuntamiento no ha recortado un solo euro en ayudas sociales y los datos nadie puede contradecierlos. No hay una sola ayuda social que se haya dejado de conceder por falta de presupuesto y no habrá una sola ayuda social que deje de concederse por falta de presupuesto”, explicó. De hecho, añadió, el Ayuntamiento ha concedido este ejercicio 1,5 millones más que el pasado año. “Como consecuencia del incumplimiento del Gobierno tenemos que hacer frente a determinados gastos. No habría que quitar nada si el Gobierno hubiera pagado. No hemos quitado nada, sino que destinamos ese dinero que no se utilizado para abonar el déficit del transporte urbano. Se trata de un sobrante que de aquí a final de año no se iba a utilizar”, añadió.

En este sentido, el edil de Hacienda explicó que el Equipo de Gobierno se reunirá el jueves con los grupos de la oposición para la revisión del pacto por la reconstrucción. “Llevaremos propuestas concretas a ver cómo podemos mejorar las líneas de ayudas para llegar a cuantas más personas, familias, empresas y autónomos, mejor y trataremos de hacerlo por consenso”, sentenció.