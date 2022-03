El aviso de un transportista salmantino sobre la huelga: “Seguiremos hasta que reviente la burra”

El ánimo de protesta entre los transportistas autónomos sigue fuerte en Salamanca. Algunos profesionales comenzaron “por libre” la huelga uniéndose a la convocatoria de la Plataforma la semana pasada. Después exigieron convocar una asamblea para que su agrupación, Astasa, les respaldara. Lo consiguieron el viernes, cuando la mayoría que asistieron a la reunión dio el visto bueno para adherirse al paro y, además, sumarse a los actos de protesta a nivel nacional, como la marcha lenta de este miércoles.

Antonio García es uno de ellos. Trabaja en el sector desde hace más de 20 años. “Aquí estamos para librar gastos, para cambiar esta situación tienen que bajar el gasoil y subir el precio de los portes”, resume el listado de reivindicaciones del colectivo. “Vamos a seguir con la huelga y las movilizaciones hasta que reviente la burra, cumpliendo los servicios mínimos, pero con todo lo demás parado”, insistió.

Tiene claro que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ríe de ellos “a la cara”. Recuerda que en la cuarentena eran los buenos, “cuando cumplíamos nuestro compromiso sin poder comer en las estaciones de servicio ni poder dormir para que no hubiera problemas de abastecimiento. Ahora resulta que todo aquel reconocimiento era mentira”, lamentó.

Como autónomo, reconoció que si sigue parado, por lo menos evita gastos. “Tengo dos hijas y cuando yo me jubile no seguirá nadie con el negocio. Justo antes de empezar la huelga he llegado a pagar 1,9 euros por el litro de gasoil, una cifra desorbitada”. El lamento era el mismo entre los 150 participantes de la caravana, un convoy en el que hubo representación de transportistas en general, pero también de profesionales especializados en el traslado de animales vivos, así como de camiones cisterna y tractores evidenciando que la queja del colectivo es extensible a buena parte del tejido productivo de la provincia.