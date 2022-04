El aviso de un transportista salmantino: “Quedará el que suba los precios. El resto se verá obligado a cerrar”

Julio volvió la pasada semana al trabajo después de secundar desde el primer momento el paro convocado por la Plataforma Nacional del Transporte por Carretera. Al principio formó parte de las protestas aunque Astasa, la asociación de transportistas autónomos a la que pertenece, todavía no se había adherido a la huelga. Esos primeros días organizaron actos en el polígono El Montalvo, protestas que cogieron fuerza hasta lograr unir al colectivo que finalmente secundó la movilización, protestando con dos marchas lentas, la última muy mayoritaria a la que asistieron más de 150 camiones, respaldados por medio centenar de taxistas.

“Sabíamos que no íbamos a sacar nada del Gobierno. El acuerdo ha sido beneficioso para los grandes, cada uno lucha por lo suyo”, criticó. En cuanto al futuro, auguró que el que suba los precios será el que permanezca en el sector, “el resto se verá obligado a cerrar”. Aunque no le convence la oferta del Gobierno, ha tirado la toalla y ha regresado a la actividad. “Habrá cuatro en Salamanca que aún secunden el paro. No es que el cliente me apretara, pero ya era necesario quitar la leña del monte porque más adelante no nos dejarían entrar. El problema no lo tenemos con estos pequeños clientes, sino con las agencias, que nos pagan lo que quieren”, denunció el profesional. Se mostró convencido que las fábricas que encargan portes como a los que él se dedica (leña, paja y chatarra) pagan por el servicio precios justos, “pero este es un país de intermediarios, que son los que se llevan el beneficio”. Precisamente esta es una de las reivindicaciones de la Plataforma convocante de la huelga, prohibir que se contraten portes a pérdidas, punto que por el momento no se ha conseguido.