El auxilio de la tercera edad ante la tecnología

Las nuevas tecnologías y la banca online poseen muchas ventajas: comprobar movimientos, realizar ingresos o pagar recibos, entre muchas otras, de manera telemática, cómoda y con acceso las 24 horas del día desde cualquier lugar. Esta vorágine del modelo digital en los bancos relega a las personas de la tercera edad o dependientes que requieren de atención presencial para realizar las gestiones básicas.

Bajo el lema “Finanzas para mortales”, el Banco Santander Work Café Salamanca imparte conferencias informativas y talleres para combatir la brecha digital y evitar caer en manos de fraudes digitales. La concejala de Mayores, Isabel Macías y la de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, acudieron a la charla sobre la ciberseguridad en la sucursal.

“Las tecnologías son un adelanto en muchos aspectos, pero a mi me cuestan mucho. A veces me he sentido aislada por no saber utilizarlas y me siento incomprendida en este sentido”, explicó la usuaria Diamantina Garrido.

La participante Chelo Sánchez vivió una mala experiencia en la red. “He decidido acudir por toda la cantidad de estafas que hay en internet. Hace poco sufrí una estaba de una tienda de ropa, menos mal que me di cuenta. Creo que es muy importante este tipo de charlas para todas las personas”, reconoció.

El responsable y voluntario del Banco Santander, Jorge Aguilera fue el encargado de impartir el taller “para hacer la vida más cómoda y agradable a los usuarios a través de las nuevas tecnologías”. “De los 7 millones de humanos, 5.200 millones usan móvil, 4.7000 internet y 3600 redes sociales, por eso es importante acercarse a estos avances teniendo en cuenta los peligros digitales como las estafas y los fraudes”, explicó Jorge Aguilera.

El instructor explicó a los participantes términos como el phishing (engaños a través de un correo electrónico), el vishing (a través de llamadas telefónicas) o smishing (vía mensaje de texto). “No os fiéis de nada que os solicite información personal y si dudáis de algún mensaje recibido, poneos en contacto con vuestros bancos o con las empresas para corroborar que lo que os ha llegado es cierto”, insistió Jorge Aguilera.

Otras de las usuarias agradeció el contenido de la conferencia. “Valoro mucho este tipo de iniciativas para manejarme con las nuevas tecnologías en el día a día. A partir del 2000 ya muchas entidades financieras nos animaban a realizar operaciones de manera telemática, pero otras aplicaciones como el Sacyl nos han pillado de nuevas tras la pandemia y son trabas para los mayores”, manifestó María Eugenia Tejedor.

La salmantina Paqui Esteban asistió a la charla “obligada” por la proliferación de las nuevas tecnologías, las cuales en ocasiones le incomodan “porque tiene que pedir ayuda a sus familiares más cercanos”.