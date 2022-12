El autobús urbano de Salamanca costará la mitad durante el primer semestre del año 2023

Los salmantinos que utilicen el autobús urbano durante el primer semestre de 2023 pagarán la mitad del precio de los abonos después de que el Ayuntamiento haya aprobado este jueves ofrecer una bonificación del 20%, condición imprescindible para que el Gobierno central aporte un descuento del 30% anunciado.

El Consistorio salmantino sigue así el camino iniciado por la Junta de Castilla y León, que el miércoles aceptó el órdago de Pedro Sánchez y anunció el descuento del 20% para el transporte metropolitano regional.

Tanto la administración regional como la local consideran que la apuesta del Gobierno no es acertada porque se tomó sin tener en cuenta al resto de administraciones afectadas. No obstante, ni el Ayuntamiento ni la Junta se han atrevido a decir que no, al encontrarse en un callejón sin salida en la antesala de unas elecciones municipales.

Tarifas a partir del 1 de enero

La reducción del 50% en las tarifas de los abonos y títulos multiviaje del servicio de transporte urbano se aplicará a partir de este día 1 enero, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley de 28 de diciembre de 2022.

La reducción del 50% se aplicará a los importes de las tarifas de los abonos mensual, trimestral, semestral y anual, en sus modalidades ordinaria y joven; así como a los viajes del bonobús ordinario. En el caso del bonobús especial, la reducción asciende al 66%.

Así las cosas, durante el periodo de vigencia de la medida, el bonobús ordinario de un viaje tendrá un coste de 0,29 euros y el bonobús especial de un viaje costará 0,01 euros; mientras que la tarjeta bus-ciudad mensual tendrá un precio de 11,02 euros; la trimestral, de 32,75 euros; la semestral, de 65 euros; y la anual, de 127,50 euros.

Por otro lado, la tarjeta bus-ciudad para el abono mensual joven tendrá un coste de 7 euros; siendo de 20,50 euros en el caso del abono trimestral joven; de 40 euros para el abono semestral joven; y de 77,50 euros para el abono anual joven.

Carbayo, crítico

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se mostró crítico con el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Más que animar lo que hace es desanimar a comunidades y ayuntamientos, que ya hacen importantes esfuerzos presupuestarios tanto en protección social como en otros sectores precisamente para hacer frente a la subida de carburantes y otros productos básicos”. Subrayó que el Consistorio se gasta en alumbrado y combustibles para sus edificios y los centros educativos 6 millones de euros frente a los 2,3 millones que invertía antes de la crisis energética.

Carbayo añadió que, además, en su experiencia, esta medida que se ha aplicado en el último trimestre del año no ha supuesto un incremento significativo de usuarios. “El número de viajeros va subiendo, pero no por bajar las tarifas”. Por eso consideró que la decisión tiene claros tintes electoralistas. “Justo se aprueba ahora cuando al año que viene hay elecciones municipales”. Calculó que el gasto para las arcas públicas será de entre 251.000 euros y 257.000 euros.

El alcalde ha dicho en Twitter que “no vamos a permitir que los salmantinos se conciertan en rehenes de anuncios trampa. Vamos a asumir el 20% de la reducción del autobús urbano para que el Gobierno de España haga su parte y reduzca el 30% prometido por Sánchez”.