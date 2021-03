El aumento de la concentración de polen y su influencia en el coronavirus

El tiempo primaveral del que disfruta estos días Salamanca conlleva un aumento de la concentración de polen, sin embargo, no hay motivo para la alarma. Así lo cree el jefe del Servicio de Alergia del Hospital de Salamanca, Ignacio Dávila, que asegura que ser alérgico “no parece que sea un factor de riesgo especial para tener más complicaciones con la covid, ni para tener más posibilidades de infectarse”. Además, comenta que tampoco parece que los pólenes transporten las partículas víricas.

Tranquilidad, por lo tanto, aunque hace unos días se publicó un estudio internacional realizado al inicio de la pandemia, cuando aún no se utilizaba mascarillas, en el que se afirma que las altas concentraciones de polen adormecen los interferones antivirales, es decir, las proteínas que activan la defensa inmunológica, lo que puede dar lugar a mayores posibilidades de contagio.

Ignacio Dávila señala que hay factores de confusión en ese análisis y considera que esta afirmación no está demostrada del todo porque, aunque es verdad que algunos alérgicos tienen un cierto defecto en la producción de interferones, el adormecimiento del que se habla en el estudio se ha demostrado en modelos de ratón, no en humanos. Además, el informe no se llevó a cabo en los meses de mayo y junio, que son los de mayor concentración de polen. Y una tercera cuestión de ese artículo científico es que establece cierta correlación con el incremento de las posibilidades de contagio cuantos más habitantes. “Quedan por confirmar datos”, insiste el experto.

“No debemos ser alarmistas, la presencia de polen es bastante variable con los meses al igual que la exposición de las personas al mismo”, añade José Sánchez, profesor del área de Botánica de la Universidad de Salamanca y científico del Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias, y comenta que ahora hay bastante cantidad de polen de plátanos de sombra, pero durará poco tiempo.

¿Y cómo se espera que sea esta primavera? “En Castilla y León se prevé moderada por los regímenes de lluvia”, señala Ignacio Dávila, aunque reconoce que su evolución dependerá de lo que llueva este mes y el próximo. “El día que llueve se barren los pólenes del ambiente y los pacientes lo notan y si llueve durante diez o quince días seguidos en mayo, entonces los pacientes se encuentran mucho mejor”, explica.

En cualquier caso, esta primavera, como la pasada, será especial por el uso de las mascarillas. Su uso tiene consecuencias evidentes en las alergias, reduciendo las molestias que ocasiona. “Las mascarillas disminuyen la presión alergénica”, insiste el alergólogo y comenta que desde hace tiempo se recomendaba su uso a los pacientes, aunque la mayoría no las utilizaba. Aunque no todas las mascarillas protegen igual frente a la covid, en el caso del polen una mascarilla quirúrgica produce el necesario efecto barrera contra el polen.