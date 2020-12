El arte de la taxidermia: el salmantino que le ‘devuelve’ la vida a los toros

Con 44 años, José Luis Martín Moro ha practicado la taxidermia toda su vida, pero lleva dedicado de lleno a la profesión apenas una década. Aprendió el oficio como un perfecto autodidacta. Nadie le enseñó. Fue su curiosidad, habilidad innata y artística la que le tenía deparada esta misión en su vida, con la que espera llegar a la jubilación aunque el toreo hoy no invite al optimismo ni a los planes a largo plazo. La penúltima crisis le hizo abandonar su trabajo de oficina en la construcción, las hojas de excell y, sin pensarlo, se metió de lleno en este oficio de devolverle la vida a los toros de triunfo. En la Feria de Salamanca de 2012 presenció la corrida de Adelaida Rodríguez, con la que debutaba el llorado Iván Fandiño en La Glorieta, y ahí quedó impactado con la impresionante estampa de Fumadisto, con el que el torero de Orduña se proclamó autor de la mejor faena de la Feria. Decidió quedarse con aquella cabeza, la disecó por su cuenta y una vez que la tenía, tuvo el atrevimiento de llamar a Néstor García, el apoderado del torero, para ofrecérsela. Tanto le gustó a Fandiño que le nombró su taxidermista personal y ya, de ahí en adelante, viajó con él y le hizo infinidad de cabezas de sus toros más representativos. Y ahí surge una anécdota de cómo hizo su primera cabeza de un toro lidiado en Las Ventas: “Fue uno de Parladé, en San Isidro de 2013, que hirió de gravedad a Iván al entrar a matar. Yo estaba en el tendido y cuando le pega la cornada, me bajé a la puerta de la enfermería para acompañarles y preocuparme por cómo estaba. Tras la operación, cuando ya se llevan a Iván al hospital, me llamó Néstor desde la ambulancia cuando aún iban por la calle Alcalá, porque Iván le estaba diciendo en ese momento que quería la cabeza del toro. De inmediato me fui al desolladero, la cogí y se la hice”. Estuvo ya siempre a su lado, hasta el fatídico 17 de junio de 2017 en Aire Sur l’Adour (Francia). A José Luis, tres años después, aún se le iluminan los ojos al recordar cómo se enteró de la noticia y los días posteriores en los que se despidió de él para siempre: “Ha sido mi padrino en la profesión. Lo ha sido todo. No me enseñó a hacer mi trabajo, pero sin él no había entrado ni estado donde estoy ahora. Podía haberle hecho las cosas a él de Salamanca y ya está pero él fue quien me llevó por toda España a las ferias. Y el que me abrió todas las puertas”. Ahí arrancó todo, pero la afición que convirtió en profesión viene de mucho antes: “Antes de que surgiera mi relación con Fandiño, hacía piezas de caza y alguna cabeza de toro. Ya desde muy pequeño moldeaba los colmillos de jabalí con latas de coca cola, pegamento y cera de vela. Así los hacía. Luego vas haciendo, haciendo...” y deja sin terminar una frase que le ha llevado a convertirse en una de las principales referencias de la taxidermia. A su teléfono llaman las principales figuras del toreo. Y sus obras ya han viajado hasta Estados Unidos, México o los Emiratos Árabes. E incluso The New York Times envió a un periodista y a un fotógrafo desde Estados Unidos a Serradilla del Arroyo para tratar de descubrir, escribir y fotografiar el misterioso oficio con el que le devuelve la vida al toro bravo para contárselo a sus lectores estadounidenses. En una de las paredes cuelga el reportaje. A su lado, impresiona aún una fotografía con Fandiño en ese mismo taller, un mes antes de la mortal cornada de Provechito. Casi tanto como un toro entero, a tamaño natural, de los Hermanos Asensio que está enfrente. Y un poco más atrás Pitarroso, otro de imponente volumen y terrorífica arboladura de Samuel Flores, el último toro enmaromado de Benavente que está en plena arrancada y que aún invita a no perderlo de vista. Señal inequívoca de un buen trabajo.