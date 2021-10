El arte de crear hogares adaptados a cada persona

¿Quién no quiere que su casa sea el lugar ideal donde habitar? ¿Quién no quiere que su negocio tenga un estilo moderno y vanguardista? Precisamente estas dos preguntas son las que se ha hecho siempre Resan para responder a las demandas de sus clientes.

Hay momentos en la vida en que necesitas una casa nueva y además de estrenarla quieres decorarla y que te aconsejen en las últimas tendencias en interiorismo; tiempo después puede que se quede pequeña o que sea tu lugar de trabajo y debes ampliarla sin hacer obra; o puede que tengas un inmueble o una fachada que necesita una renovación.

Esta empresa salmantina crea espacios y hogares exclusivos y adaptados a cada persona y cada momento de su vida o de su empresa. Y para ello se van observando las tendencias, las nuevas demandas y las nuevas formas de vivir y crear negocios.

Abarcan un gran abanico inmobiliario. Desde reformas y nueva construcción, pasando por rehabilitación de fachadas y de patrimonio, decoración de interiores y sus últimas líneas de negocio: la construcción industrializada (Resan Modular), la arquitectura prefabricada para el jardín (Space Garden by Resan), una tienda online de regalos y piezas exclusiva (Obsequio by Resan) y Homes by Resan (un nuevo servicio 360º donde poder elegir un proyecto de vivienda unifamiliar dentro de su catálogo adaptable a las necesidades de los clientes y la ejecución de la obra llave en mano)

Buscar nuevas vías de negocio para innovar supone contratar nuevos profesionales. Y así lo hacen. Llevan más de 25 años formando parte de la idiosincrasia empresarial de Salamanca. Hoy en día tienen un conglomerado económico con unos 30 empleados y decenas de trabajadores externos de diferentes gremios.

Su visión es seguir liderando y marcando tendencia el sector de las reformas y rehabilitación en Salamanca.

Quizás la clave de su éxito sea el trato personal, la mejora continua, el cuidado por los detalles, la honestidad y profesionalidad y la idea de seguir ampliando y creciendo. Este alma expansiva les llevo hace años a abrir una delegación en Madrid, donde estrenarán nuevas oficinas en el Barrio de Salamanca a finales de este año.

Contenido patrocinado por Grupo Resan