El ‘arquitecto de los famosos’: “Yo vivo cada día en mis carnes la homofobia de una manera sutil”

Cristiano Ronaldo, Penélope Cruz y Javier Bardem, Alejandro Sanz o Felipe González son algunas de las celebridades que han sucumbido a los encantos del estilo de Joaquín Torres. Seducido por el mundo de las artes desde muy pequeño, el ‘arquitecto de los famosos’ visitó ayer la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Tras haberse abierto emocionalmente a la esfera mediática hace tan solo unos días, en el nuevo capítulo de su vida solo busca sanar.

¿Cómo descubrió su pasión por la arquitectura?

—El mundo del arte desde muy pequeñito me ha gustado. Yo era más retraído y me refugiaba en el dibujo y en otras disciplinas que eran poco habituales a esas edades. También tuvo que ver que mi padre fuese ingeniero de Caminos. En los viajes que realicé con él, la arquitectura siempre estaba muy presente. Con quince años, decidí decantarme por ella por descarte, ya que en casa pensaban erróneamente que la carrera de Bellas Artes era ‘poco para mí’.

¿Cree que contó con las herramientas y oportunidades necesarias para desarrollarla?

—Sin duda. Yo nací en una familia con medios poco habituales y era muy consciente de todo lo que me ofrecían mis padres. Ellos ponían el mundo a mis pies. Yo estudié en España porque, en Estados Unidos, la carrera de arquitectura tenía un problema de convalidación. Nuestro país es un lugar magnífico para formarse en esta disciplina.

Sus diseños son la obsesión de famosos y empresarios como Amancio Ortega, Madonna o Cristiano Ronaldo. ¿Cuáles son las claves para alcanzar el éxito?

—Es complicado hablar de claves. Lo primero es creer en uno mismo y tener aspiraciones. Algunos jóvenes salen de la escuela y tienen el sueño de encontrar un puesto de arquitecto en un estudio más o menos sólido. Tu sueño acaba ahí, justo cuando lo consigues. Ya que uno sueña, hay que soñar alto y atreverse. También es esencial escuchar al cliente y comprender sus necesidades, pero eso lo vas aprendiendo con experiencia y a medida que vas creciendo en el sector.

Con la fama y el éxito llega también la necesidad de mantener los pies en la tierra. ¿Qué papel juega la salud mental en todo esto?

—La obsesión por algo lleva a poder conseguirlo, pero te desequilibra. Yo, en una etapa de mi vida, quise ser el mejor y eso te destroza. La salud mental es vital, como en cualquier trabajo. El trabajo jamás puede ser un castigo, sirve para vivir mejor, sino dejas una parte de tu vida fuera.

¿Le podría hacer una pregunta más personal?

—Por supuesto. Dispara.

Hace unos días, reconoció que fue muy complicado para usted aceptar su homosexualidad. ¿En qué punto se encuentra ahora mismo?

—Me alegro de que me hagas esa pregunta. Me dicen que el mundo ha cambiado, pero yo sé que no es así. Ha habido un cambio formal. Hoy no es políticamente correcto criticar a un homosexual. Sin embargo, sigue siendo una realidad que no existe una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Tampoco existe esa tolerancia al homosexual ni de lejos. Yo vivo cada día en mis carnes la homofobia de una manera sutil, siendo quien soy y con unos privilegios y unos derechos que es difícil que alguien se salte delante de mi.

¿Qué le diría a un joven que se encuentra en ese trance?

—Le diría a ese chaval que es una putada. Ser el diferente siempre es una putada. Esas son las cartas que le han tocado y que tiene la obligación de jugar. No hay otra manera de vivir. Que no intente cambiarlas o no verlas porque no sirve de nada, solo para sufrir. Cuanto antes acepte que es su naturaleza, antes será feliz con él mismo y con su entorno.

¿Considera que ha sido valiente?

—En absoluto, yo he tardado muchísimo tiempo. Fui mi propio carcelero. Aún así, he aprendido a sacar de mi vida a las personas que tienen algún tipo de rechazo hacia mi homosexualidad o hacia las minorías.