El alza de la luz frena en seco la recuperación de las pymes

El recibo sube en un hogar medio a 111 euros el último mes a pesar de la reducción del IVA, peajes y cargos en la energía

Es cierto que desde el 1 de enero se han rebajado los peajes de transporte y distribución de la luz, pero los cargos de la luz de uso doméstico suben porque pasan del 96% aplicado hasta el 31 de diciembre hasta el 31% actual. Además, hasta el 30 de abril se mantiene la reducción del IVA al 10%, un cómputo de medidas que no han logrado compensar el incremento del precio de la luz e impedir que la factura baje para los clientes con tarifa regulada (PVPC). Así, según el cálculo de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un hogar con 4,6 kW de potencia contratada y 292 kWh consumidos ha pagado este último mes 111,64 euros. “Se convierte por lo tanto en la segunda factura más cara de la historia” , apunta la organización, que exige que las medidas de rebaja se mantengan de forma indefinida. “Hay alojamientos que han pagado este mes justo el doble que hace un año, de 8.000 euros a 16.000 euros”, denuncia el presidente de la Asociación de Hostelería, Álvaro Juanes. Mientras tanto en establecimientos de comercio la factura pasa de 100 euros a 400 euros al mes. “La situación es insostenible y hace pensar seriamente en alternativas como la energía solar para los negocios”, añade Juanes.

Mayores con pensiones muy bajas, familias y pymes se sienten especialmente afectados por el incremento del precio de la luz, que no da un respiro desde el pasado verano y que parece que de momento seguirá por el mismo camino, según los datos del OMIE, el operador de mercado eléctrico designado.

Isabel Galante lamenta que este incremento de los costes pone una piedra más en el camino de la recuperación económica de su empresa, con una trayectoria de 40 años en Salamanca. “Hemos pasado de pagar 100 euros a 400 euros en la última factura de la luz”. Añade que no encuentra una salida para pagar menos. Se dedica al sector peletero e insiste en que no puede recortar el consumo. “Tenemos cámaras de conservación de pieles, máquinas en el taller, las planchas... Además, no podemos dejar el escaparate sin luz como ya se empieza a ver por la ciudad”, subraya la empresaria, que considera imprescindible esta iluminación por marketing, pero también por seguridad, “cada vez se hace más complicado llegar a final de mes con tantas subidas de tantas cosas”.

Aunque ha pagado cuatro veces más de lo habitual, señala que en la tienda no han tenido más actividad, más bien al contrario, debido a la contracción de la actividad por la pandemia. “Nos lo ponen muy difícil para continuar, todavía la gente tiene mucho miedo a gastar y a salir. Primero la cuarentena, ahora ómicron y luego vendrá otra cosa”. Tampoco encuentra un contrato ajustado a sus necesidades. “Nosotros no nos podemos guiar por franjas horarias, tenemos que centrar la actividad durante las horas de atención al público y tampoco podemos hacer trabajar a un empleado de madrugada”.

Por otro lado, las sangrantes facturas de la luz también dejan tiritando las limitadas cuentas de los jubilados salmantinos. Es el caso de los suegros de Víctor Tejedor. “Tienen 90 años y viven solos en una casa de pueblo. La última factura de 37 días fue de 750 euros y la anterior de 550 euros, y eso que tienen el descuento del bono social. Y no están a 25 grados en casa sino a 18 o 19 grados y con una tarifa que sólo te deja dos horas para cargar el acumulador. Es indignante, es un robo a mano armada”, denuncia este salmantino, que explica que sus suegros viven con una exigua pensión de 700 euros. “No hay derecho. Tienen que tirar de ahorros y porque están sus hijos ayudándolos. Llevan toda la vida trabajando y ahora tienen que pagar estas facturas. Es vergonzoso que los políticos no hagan nada”, se queja Tejedor.