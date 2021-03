El aluvión de peticiones de ayuda por violencia de género en Salamanca tras el confinamiento

La Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor confirma que una vez concluyó el confinamiento domiciliario del primer estado de alarma por la pandemia, llegó un “aluvión” de mujeres solicitando ayuda a la entidad, coincidiendo con el verano, una época en la que solían bajar las atenciones. La asociación atendió a 202 mujeres en total en 2020, lo que supone un 8% más que en 2019. “La pandemia y el confinamiento sirvió para que las mujeres fueran más conscientes de la violencia que estaban sufriendo en sus hogares. Convivir 24 horas con sus agresores les hizo abrir los ojos. En cuanto se pudo salir, vinieron a pedir ayuda porque no aguantaban más”, confirman Ascensión Iglesias y Jésica Joaquín, presidenta y psicóloga de Plaza Mayor. “Las mujeres separadas o con orden de alejamiento pasaron un confinamiento más tranquilas pero no pasaba lo mismo en aquellas que convivían con su agresor, que no tenían facilidad para pedir ayuda y no se atrevían a salir para denunciar pese a que sí se podía. Tampoco podían acceder a su teléfono móvil porque estaba controlado por el agresor”, explica Jésica Joaquín.

La asociación Plaza Mayor ofreció asesoramiento jurídico a 326 mujeres y 196 atenciones psicológicas el pasado año, todo ello gratuito, además de realizar programas y talleres de sensibilización y prevención de la violencia en 6.293 personas.

Destaca el nuevo proyecto experimental pionero en Castilla y León e impulsado por Plaza Mayor “Liberando nudos” que trabaja con 16 madres víctimas de violencia de género para reparar el vínculo materno-filial, y que se complementa con talleres y la publicación de una guía de buenas prácticas. Plaza Mayor también desarrolla el programa “In-visibilidad” de intervención con mujeres mayores de 65 años para ayudarlas a identificar que son víctimas de violencia; el programa “Sentirse bien” con migrantes; y programas para ayudar a conseguir empleo a víctimas de maltrato.