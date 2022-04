El alumno del CIFP Río Tormes medalla de bronce en el campeonato de España de FP

“Solo por lo que he aprendido merece la pena participar, aunque hubiera quedado el último”. La frase es de Álvaro Parra, alumno del Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes, que el pasado fin se semana logró la medalla de bronce en los “Spainskills”, el campeonato de España de FP. Un premio en la modalidad de Tecnología del Automóvil que demuestra el potencial de un estudiante del grado superior de Automoción que ha dedicado más de un año a una competición exigente. “Es algo similar a un deportista de alto rendimiento. La preparación ha sido de muchas horas de entrenamiento, como para unos Juegos Olímpicos”, explica Jesús Vázquez, su profesor en el centro, preparador y principal culpable de que Álvaro se animara a participar.

Prueba del esfuerzo que ha implicado para este joven de 22 años, natural de Puebla de Argeme, una localidad cacereña próxima a Coria, es que ha dedicado unas 1.200 horas más allá de las clases del ciclo formativo. “Un día normal para mí era levantarme a las 6 de la mañana para estudiar. Ir a clase, comer y regresar al centro, en este caso para preparar el campeonato. Había días que no llegaba a casa hasta las diez de la noche”, relata.

Pese a la dedicación, no duda en calificar su participación como “una experiencia inolvidable”. Eso sí, advierte de que “existe mucha presión, por eso te tiene que apasionar lo que haces”. En su caso, tantas horas de preparación debían demostrarse en varias pruebas como el desmontaje y montaje de un motor, diagnosticar un cambio automático o pruebas con coches eléctricos.

Pese a obtener un tercer puesto, Álvaro reconoce que se ha quedado con la “espinita” de no haber logrado el oro, sobre todo después de haberse quedado a solo dos puntos del primero en una prueba en la que la máxima puntuación era de 100. “Tenía tres horas para montar y desmontar el motor. Me veía capaz de hacerlo, pero me quedé sin tiempo. No supe gestionarlo con los nervios y la presión y eso me da rabia”, afirma. Precisamente, su profesor reconoce que la falta de competición le ha lastrado en el campeonato nacional. “La fase regional se hizo de manera telemática. Le faltaba competición real y eso lo ha pagado en Madrid, donde todo es gigante”, asegura Jesús Vázquez.

Antes de llegar a Salamanca para estudiar el grado superior de Automoción, Álvaro había cursado un grado medio de Electromecánica. Eso sí, en su familia hay bastantes mecánicos, por lo que la pasión por la profesión viene de lejos. Su potencial es tal —obtuvo la tercera puntuación en el ranking mundial en un simulador de mecánica por internet— que incluso está valorando la posibilidad de estudiar una ingeniería. “Todavía no lo tengo decidido, pero seguro que voy a seguir formándome por mi cuenta”, apunta Álvaro, que acaba de comenzar la fase de prácticas del ciclo, que había aplazado hasta después del campeonato.

“Tiene mucha proyección”, confirma Jesús Vázquez, que también hace tres años preparó a Felipe Martín, alumno salmantino del CIFP Río Tormes que logró el oro en la misma modalidad. “Como profesor supone un orgullo. Prepararles significa para mí también un reto, te exige mantenerte al día. Por ejemplo, yo controlo de coches eléctricos, pero el modelo de la competición no lo había tocado. Es un aliciente y los chicos aprenden un montón, más cuando ellos son buenos y dedican tanto tiempo a preparase”, remarca.