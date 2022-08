El alemán que se enamoró de Salamanca: “Fue todo un descubrimiento”

Gereon es un joven alemán de 21 años que durante 2021 realizó su Erasmus en Salamanca. La experiencia le gustó tanto que decidió alargarla un tercer semestre y continuará estudiando en la Universidad en septiembre. Este verano el joven ha decidió usar algunos de sus días libres para volver con su familia y enseñarles la ciudad que lo acogió durante todo un año.

“La primera razón por la que quería venir era para mostrarle la ciudad a mis padres y a mi hermano. Quería mostrarles donde he estado, donde he vivido y todo eso. Yo estuve todo el año pasado estudiando aquí y cada vez que hablaba con mis padres les contaba mucho sobre Salamanca. Así, a mi familia empezó a interesarle y este verano decidimos aprovechar unos días de las vacaciones para venir a visitarla. Es una buena ciudad para veranear en familia porque es muy tranquila, especialmente en esta época del año, y tiene muchas cosas por ver. El único problema es que es muy caliente, sobre todo, para nosotros los alemanes”, comenta Gereon.

No es la primera vez que los Schuster visitan España, anteriormente, la familia ya había venido al país para disfrutar de algunos de sus días libres, sin embargo, Salamanca nunca se había colado en su itinerario. “A mi familia le sorprendió mucho la ciudad. Creo que ellos no se la esperaban así porque antes de que yo viniera no había escuchado mucho de ella y les sorprendió lo bonita que es, sobre todo en el centro. Lo que más les impresionó fue la Plaza Mayor y la catedral, pero en general todo el casco antiguo les gustó mucho. También me dijeron que les pareció un lugar muy interesante por su historia y arquitectura fue todo un descubrimiento para ellos”, comparte Gereon sobre su viaje.

Además de los buenos momentos disfrutados con sus familia durante estas vacaciones en la ciudad, el joven señala que Salamanca ha sido una experiencia única para él. “Yo tenía para escoger entre tres destinos españoles para hacer mi Erasmus: Salamanca, Madrid y Barcelona. Al final decidí venirme a Salamanca porque buscaba algo más tranquilo. Además, la ciudad no es muy grande, pero tiene mucho por hacer. Durante este tiempo lo he pasado muy bien. He visto y he aprendido muchas cosas. Me ha gustado todo, tanto la vida social como la universitaria. He disfrutado mucho la experiencia y por eso he optado por prolongado mi estancia un semestre más.

“El tiempo ha pasado muy rápido y creo que este periodo extra es una posibilidad de intensificar todo, no solo mi aprendizaje de español, sino también los momentos compartido con los amigos y lo que estoy aprendiendo en la universidad. A pesar de ser una localidad pequeña, la vida en Salamanca nunca es aburrida, siempre hay algo nuevo por hacer. A mí me gustaría mucho volver porque es un lugar en el que ya tengo muchos contactos, además, quisiera ver como cambia la ciudad en los próximos años. Mi familia también ha dicho que le agradaría visitarla en otra ocasión. En ese caso a lo mejor elegimos venir en otra época del año. Las navidades pueden ser una buena opción para ver la ciudad decorada y que el clima este más fresco”, finaliza Gereon.