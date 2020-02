El alegato contra las apuestas en el desfile de carnaval de El Rollo

“En El Rollo no se juega”. Los vecinos de este barrio salmantino han alzado la voz este martes contra las apuestas deportivas. Y lo han hecho aprovechando su desfile del martes de carnaval en el que decenas de niños y mayores han lucido sus mejores disfraces bajo la organización del Consejo Social de El Rollo. No se trata de una manifestación convocada contra las apuestas, sino una forma de aprovechar ese acto que se realiza todos los años para incluir un lema que alerte de la proliferación de estos locales. Por este motivo han portado una pancarta en la que se podía leer “En El Rollo no se juega” y ha realizado una sonora pitada delante de una de las casas de apuestas que hay en el barrio.