El alcalde de Salamanca responde al PSOE: “en Las Pistas se viene realizando actividad desde que se construyeron, hace muchísimos años”

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha aprovechado su intervención durante la mañana de este sábado en el homenaje a Julio Robles para responder al comunicado que el PSOE salmantino emitió horas antes. “Si quiere responsabilidades o explicaciones se las tiene que pedir en primer lugar a sus propios compañeros de partido” añadiendo que le gustaría recordar que “en el año 93 se produjo la venta de Las Pistas de Atletismo al Ayuntamiento de Salamanca y a la Diputación provincial de Salamanca, que son copropietarios al 50 por ciento y

y esa compra se produjo precisamente como consecuencia del voto favorable de la decisión del Partido Socialista”.

El alcalde ha añadido que “en Las Pistas se viene realizando actividad desde que se construyeron, hace muchísimos años” y “desde entonces siempre se han utilizado para actividades deportivas, como es su fin”. Carbayo indica que Las Pistas “tienen posibilidad de realizarse esa actividad deportiva, desde que se construyeron” y también “desde que se compraron por la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca”.

Refiriéndose al PSOE salmantino y concretamente a las declaraciones de José Luis Mateos pidiendo responsabilidades, el alcalde cree que “una persona del propio partido que adquirió esas pistas se pregunte si tenían licencia de actividad o no esas instalaciones es: o que no se enteraba de nada, o que no le ha preguntado a sus compañeros de partido”.